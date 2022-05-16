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Putin: NATO’nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine cevap vereceğiz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya üye olma kararlarına ilişkin, “Bizim bu ülkelerle sorunumuz yok, İttifak'a üyelikleri bize tehdit yaratmayacak, fakat karşı reaksiyonumuza yol açacak” dedi.
Putin: NATO’nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesine cevap vereceğiz

İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği konusunda bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "NATO’nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya’ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü toplantısı sırasındaki açıklamalarında, Finlandiya ve İsveç’in söz konusu NATO üyeliğini değerlendirdi. Durumun Rusya için doğrudan tehdit yaratmayacağını kaydeden Putin NATO'nun genişlemesinin ise bir problem olduğunu ve genişlemenin tamamen ABD çıkarına olduğunu söyledi.

İsveç ve Finlandiya ile bir problemlerinin olmadığını dile getiren Putin, NATO altyapısının bu iki ülkeye yerleşmesine "bir cevap, bir tepki" vereceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da bugün yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata" ifadelerini kullanmıştı. Ryabkov, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları bakımından büyük bir hata. Bu karar neticesinde iki ülkenin de güvenliğinin güçlendirilmeyeceği bizim açımızdan çok açık. Bu karara basit bir tepki vereceğimiz düşünülmesin. Askeri gerilimin seviyesi yükselecek" diye konuşmuştu.

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