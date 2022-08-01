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Putin: Nükleer savaşın kazananı olmaz; asla başlatılmamalı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer bir savaşta kazanan olamayacağını ve böyle bir savaşın asla başlatılmaması gerektiğini söyledi.
Putin: Nükleer savaşın kazananı olmaz; asla başlatılmamalı

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması (NPT) konulu bir konferansın katılımcıları için yazdığı mektupta nükleer savaş konusundaki düşüncelerini paylaşan Rus lider, "Nükleer bir savaşın kazananı olmayacağı ve asla başvurulmaması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz ve dünya topluluğunun tüm üyeleri için eşit ve bölünmez bir güvenliği savunuyoruz" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana, nükleer bir çatışma riskiyle ilgili uluslararası endişeler artmış durumda. 

Putin bugüne kadar defalarca Rusya'nın nükleer cephaneliğine atıfta bulundu ve tüm dünyada bunu yapan tek lider oldu. 

"Kim bize engel olmaya çalışırsa bilsin ki Rusya'dan yanıtını hemen alacaktır ve bu, tarihinizde hiç karşılaşmadığınız sonuçlar doğuracaktır" benzeri söylemleri çokça tekrarlayan Rus lider aynı zamanda Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin yüksek alarma geçmesini de emretti.

Rusya Washington'ın teklifini ciddiye almadı

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden yaptığı son açıklamada, yönetiminin yeni bir nükleer silah kontrol antlaşması çerçevesini "hızlı bir şekilde" müzakere etmeye hazır olduğunu, ancak Rusya'nın ABD ile bu konuda çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Bir Rus Dışişleri Bakanlığı kaynağı ise Biden'ın 2026'da sona erecek Yeni START Antlaşması'nın yerini alacak yeni bir nükleer silah kontrol çerçevesini müzakere etme önerisi hakkındaki şaşkınlığını dile getirdi.

"Bu ciddi bir açıklama mı yoksa Beyaz Saray web sitesi mi hacklendi?" diyen Rus yetkili Reuters'e verdiği demeçte, "Eğer bu hala ciddi bir niyetse, bunu tam olarak kiminle tartışmayı planlıyorlar?" diye sordu.

2011'de imzalanan Yeni START Antlaşması, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı kıtalar arası balistik füzeleri, denizaltından fırlatılabilenleri ve nükleer silahlarla donatılmış ağır bombardıman uçaklarını konuşlandırmayı planlıyor.

Ayrıca, konuşlandırılan füzeler ve bombardıman uçakları üzerindeki nükleer savaş başlıklarına ve bu füzeler için fırlatıcılara sınırlamalar getiriyor. Antlaşma son olarak 4 Şubat 2026'ya kadar uzatılmıştı.

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