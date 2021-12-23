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Putin: Reel sektör faiz artışını sevmiyor ama faiz artmazsa Türkiye’nin karşılaştığı sorunla karşılaşabiliriz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yıl sonu basın toplantısı düzenliyor.
Putin: Reel sektör faiz artışını sevmiyor ama faiz artmazsa Türkiye’nin karşılaştığı sorunla karşılaşabiliriz

Reuters'ın aktardığına göre Putin, Rusya ekonomisine dair bir soruya verdiği yanıtta, faizlerin artmaması durumunda Rusya’nın Türkiye’ye benzer bir sorunla karşılaşabileceğini söyledi.

Putin, “Yüzde 8 olan enflasyon oranımız yüksek ve bunu yüzde 4’lük hedefe indirmemiz gerekli” dedi ve ekledi:

“Reel sektörün faiz artışını sevmediğini biliyorum ama bu yapılmazsa Türkiye’nin karşılaştığı sorunla karşılaşabiliriz.

“Tabii ki bu tür enstrümanların dikkatli kullanılması lazım ama Merkez Bankası bağımsızdır. Bu size garip gelebilir ama ben Merkez Bankası’nın işlerine karışmıyorum. Yaptıklarını olumlu olarak değerlendiriyorum ve prensipte doğru dengeye doğru ilerlediğimizi düşünüyorum.”

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