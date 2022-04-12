Putin: Rusya ve Belarus’un tecrit edilmesine izin vermeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın uzayı keşfetme konusundaki zorluklara cevap verebilmesi gerektiğini söyledi ve ülkenin diğer girişimlerin yanı sıra ay programına devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın uzayı keşfetme konusundaki zorluklara cevap verebilmesi gerektiğini söyledi ve ülkenin diğer girişimlerin yanı sıra ay programına devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Putin, Salı günü Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukashenko ile Rusya'nın Uzak Doğu Amur Bölgesi'ndeki Vostochny Uzay Üssü'nü ziyaret ederken "Ay programına devam edeceğiz" dedi.

Rus lider, uzay aracı geliştiricisi NPO Lavochkin'e göre, 22 Ağustos'ta Vostochny'de gerçekleşmesi planlanan Luna-25 robotik iniş aracının lansmanına atıfta bulunduğunu söyledi.

Sonda, gelecekteki görevler için ay yüzeyine yumuşak bir iniş yapmak ve Ay'ın güney kutbuna yakın bölgeyi incelemekle görevlendirilecek. Robotik kol ve matkap da dahil olmak üzere 30 kg'lık bilimsel ekipmanın taşınması planlanıyor.