Putin Rusya'da 'kısmi seferberlik' ilan etti

Bunun Ukrayna’da işgal ettikleri toprakların güvenliğini sağlamak için almak zorunda kaldıkları acil bir karar olduğunu açıklayan Putin, kararın bugünden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

Böylece ordunun yedek birlikleri de göreve çağrılacak.

Seferberliğe katılan tüm Ruslar, asker statüsünde olacak.

Reuters’ın aktardığına göre Putin Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki gönüllü savaşçılara da yasal statü vereceklerini söyledi.

Televizyondan ulusa seslenen Putin ayrıca “Batı Ukrayna ve Rusya arasında bir barış olmasını istemiyor” dedi, Batı ülkelerinin Rusya’ya şantaj yaptığını fakat Rus halkını savunacak güçlerinin olduğunu vurguladı.

P﻿utin, Ukrayna'yı neo-Nazilerin yönettiğini iddia etti ve Ukrayna'da Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde yaşayan kişilerin neo-Nazilerce yönetilmek istemediğini söyledi.

Bu bölgelerden gelen “Rusya’ya katılma referandumu” talebine de değinen Putin, “Bu insanları destekliyoruz” dedi ve ekledi:

“Ülkemizin toprak bütünlüğü tehdit edilirse elimizdeki tüm imkanları kullanırız. Bu bir blöf değildir.

“Anavatanımızın bütünlüğü, bağımsızlığı ve özgürlüğümüz, tekrar ediyorum, elimizdeki tüm imkanlarla savunulacaktır.

“Bize nükleer silahlarla şantaj yapanlar bilsinler ki rüzgar terse dönebilir.”

Televizyonlarda P﻿utin'in ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile, önceden kaydedilmiş bir söyleşi yayınlandı.

Ş﻿oygu 'kısmi seferberlik' ile 300 bin kişinin askere çağrılacağını söyledi.

Şoygu, öğrencilerden veya zorunlu askerlik yapanlardan hiçbir şekilde cepheye gitmelerini istemeyeceklerini de ekledi.

BBC’nin Moskova’daki muhabiri Will Vernon, bu açıklamanın Rusları endişelendirdiğini söylüyor.

Vernon’a göre çok sayıda Rus, özellikle de genç profesyoneller, bir an önce ülkeyi terk etmeye çalışacak.

Vernon kararın ardından Rus borsasının sert bir şekilde düştüğünü, yurt dışına uçak bileti satışlarında ise artış olduğunu aktarıyor.