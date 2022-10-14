Putin: Rusya’da seferberlik sona eriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da seferberliğin iki hafta içinde sona ereceğini açıklayarak 16 bin askerin göreve alındığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da geçen ay ilan ettiği kısmi seferberliğin iki hafta içinde sona ereceğini açıkladı. Cephede mevcut askerlerle ilerlemek mümkün olmadığı için seferberlik ilan ettiklerini kaydeden Putin, seferberlik kapsamında 16 bin askerin göreve alındığını söyledi.

Türkiye arabuluculuğunda Ukrayna'yla imzalanan tahıl anlaşmasına da değinen Rusya lideri, “Bu insani koridorlar terör eylemleri için kullanılacaksa bu koridorlara gerek yok” dedi.

Ukrayna'yla görüşmelere her zaman açık olduklarını belirten Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşme ihtimali içinse “Buna gerek olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'yla arabuluculuk girişimleri için de dün görüştüğü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.