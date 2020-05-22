Putin: "Rusya'da yeni vaka sayısı kademeli olarak azalıyor"

Rusya'da yeni tip Koronavirüs salgınında yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda konuşan Putin, "Elde edilen nesnel bilgilere, uzmanların değerlendirmelerine göre durum, genel itibarıyla stabil hale geliyor. Salgının ilk görüldüğü Moskova'da ve Rusya'nın diğer birçok bölgesinde günlük yeni vaka sayılarında kademeli olarak azalma başladı" dedi.

Geçen hafta Rusya'da yeni vaka sayısındaki artışın yüzde 5.9 olarak kaydedildiğine ve bu hafta bu oranın yüzde 3.5'e düştüğüne dikkat çeken Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu azalmanın test sayısının sürekli ve önemli ölçüde arttığı dönemde gerçekleşmesi son derece önemli. Daha önce dediğim gibi, test sayısının artması hastalık tanısını erken evrelerde koymayı, hastalığın ağırlaşmasını önlemeyi ve enfeksiyonun yayılması önüne set çekmeyi mümkün kılıyor."

Putin, son 2 haftada yaklaşık 3 milyon test yapıldığının ve günlük ortalama test sayısının 240 bin olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaştığımız gibi, test çalışmalarının kapsamını ülke genelinde artırmalıyız. Gizli tehlikeyi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Enfeksiyon tanısı zamanında koyulmazsa, semptom taşımayan kişi, kendisi ve yakınları için oluşturduğu tehdidin farkına varamayacak."

Putin, "Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırıldığı, sanayi ve tarımdaki ana sektörlerin çalışmalarına yeniden başladığı bu dönemde, testlerin geniş kapsamda yapılması, tüm hijyen kurallarına eksiksiz olarak uyulması, riskleri azaltmak, salgınla mücadeledeki başarılarımızı pekiştirmek, geri dönüşe izin vermemek, insanların canlarını, sağlıklarını korumak için temel öneme sahip" diye ekledi.

“YATAK KULLANIM ORANI YÜZDE 66 CİVARINDA”

Rusya'daki yatak kapasitesi durumu hakkında bilgi veren Putin, "Ağır Koronavirüs hastaların tedavisi için hizmet veren 165 bin özel yataktan yaklaşık 110 binini kullanılıyor. Bu, yaklaşık olarak yüzde 66'ya tekabül ediyor. Ancak tüm yatakların her zaman hizmete hazır tutulması gerektiğini bir kez daha tekrarlamalıyım" diye konuştu.

“SSCB'Yİ YIKTILAR AMA O DÖNEMDE KURULAN SAĞLIK SİSTEMİNİ YIKMAYI BAŞARAMADILAR”

Toplantıda söz alan Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki 'Mikrob' Vebayla Enstitüsü Müdürü Vladimir Kutırev, Putin'in SSCB'de salgın izleme sistemini kimin kurduğunu hatırlatmasını talep etmesi üzerine, Sovyet sağlık sisteminin temellerini Nikolay Semaşko'nun attığını ve onu çok büyük bir uzman grubunun izlediğini belirtti.

Putin, "Kesinlikle. Sovyetler Birliği'ni yıkmayı başardılar ancak SSCB tarafından kurulan sağlık sistemini yıkmayı başaramadılar. Tanrıya şükür, salgın izleme sistemini mevcut haliyle koruduk. Bunu geliştirmeye yönelik yeni adımlar atmak için şu anda her türlü dayanak mevcut ve bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.