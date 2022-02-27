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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Putin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna nükleer kuvvetlerini "özel alarma" geçirmesini emretti. Bu, Rusya'nın Stratejik Füze Kuvvetleri için en yüksek alarm seviyesi.
Putin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna nükleer kuvvetlerini "özel alarma" geçirmesini emretti. Bu, Rusya'nın Stratejik Füze Kuvvetleri için en yüksek alarm seviyesi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusuna nükleer kuvvetlerini "özel alarma" geçirmesini emretti.

Bu, Rusya'nın Stratejik Füze Kuvvetleri için en yüksek alarm seviyesi.

Savunma Bakanı Sergei Şoygu da dahil olmak üzere üst düzey askeri yetkililere hitaben yaptığı konuşmada Putin, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı "dostça olmayan eylemler" gerçekleştirdiğini ve "gayrimeşru yaptırımlar" uyguladığını söyledi.

BBC güvenlik muhabiri Gordon Corera, bu emirle Rusya'nın nükleer gücünü kullanma niyetini göstermekten ziyade, NATO'ya bir uyarıda bulunduğunu söylüyor.

 

 

ABD, Putin'in nükleer hamlesi için 'kesinlikle kabul edilemez' dedi

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın nükleer kuvvetlerini en yüksek seviye olan "özel alarm" durumuna geçirme emrine tepki gösterdi.

Bu seviye, nükleer silahların fırlatılmasını kolaylaştırıyor.

BBC güvenlik muhabiri Gordon Corera, bu emirle Rusya'nın nükleer gücünü kullanma niyetini göstermekten ziyade, NATO'ya bir uyarıda bulunduğunu söylüyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, CBS News ile yaptığı röportajda bu adımı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Greenfield, "Bu, Putin'in bu savaşı tamamen kabul edilemez bir şekilde tırmandırmayı sürdürdüğü ve onun eylemlerini mümkün olan en güçlü şekilde durdurmaya devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor" dedi.

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