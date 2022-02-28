Putin Şartlarını Açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da çözümün Kiev'in tarafsız olması ve Kırım üzerindeki Rus kontrolünün resmen tanınması durumunda mümkün olabileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile anlaşma konusunda açıklamalar yaptı.

Fransız tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmeye ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada “Putin, durumun düzelmesinin ancak Kırım’daki Rus egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması ve onun tarafsızlık statüsünün sağlanması da dahil Rusya’nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak gözetilmesi halinde mümkün olduğunu vurguladı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Rusya, Ukrayna temsilcileriyle görüşmelere açık ve (görüşmelerin) istenen sonuçlara yol açmasını bekliyor” denildi. Öte yandan, iki lider, irtibatta kalmayı da kararlaştırdı.