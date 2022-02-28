  • BIST 1.946,19
  • Altın 844.511
  • Dolar 13.8484
  • Euro 15.5309
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Putin Şartlarını Açıkladı

» »
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da çözümün Kiev'in tarafsız olması ve Kırım üzerindeki Rus kontrolünün resmen tanınması durumunda mümkün olabileceğini söyledi.
Putin Şartlarını Açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile anlaşma konusunda açıklamalar yaptı.

Fransız tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmeye ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada “Putin, durumun düzelmesinin ancak Kırım’daki Rus egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması ve onun tarafsızlık statüsünün sağlanması da dahil Rusya’nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak gözetilmesi halinde mümkün olduğunu vurguladı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Rusya, Ukrayna temsilcileriyle görüşmelere açık ve (görüşmelerin) istenen sonuçlara yol açmasını bekliyor” denildi. Öte yandan, iki lider, irtibatta kalmayı da kararlaştırdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Barış sağlamak için gelecek 24 saat çok önemli"28 Şubat 2022 Pazartesi 10:16
  • Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 20’ye çıkardı28 Şubat 2022 Pazartesi 10:12
  • Suudi Arabistan yeni doğal gaz sahaları buldu27 Şubat 2022 Pazar 20:05
  • BM'ye göre Ukrayna'dan kaçan mülteci sayısı 368 bine ulaştı27 Şubat 2022 Pazar 18:20
  • Zelenskiy, Ukrayna-Rusya heyetlerinin Belarus sınırında görüşeceğini açıkladı27 Şubat 2022 Pazar 18:19
  • Putin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi27 Şubat 2022 Pazar 18:18
  • Kuleba, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabilir27 Şubat 2022 Pazar 18:17
  • Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında müzakereler başladı27 Şubat 2022 Pazar 18:15
  • Rusya-Ukrayna Savaşı: Ukrayna Lejyonerlerden Ordu Kuruyor27 Şubat 2022 Pazar 12:54
  • Ukrayna ordusu, sivil direniş harektine katılanlar için rehber yayınladı27 Şubat 2022 Pazar 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti