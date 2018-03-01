Putin: "Sınırsız menzile sahip füze geliştirdik"

Rusya lideri Vladimir Putin, ulusal sesleniş konuşmasında Rusya'nın "sınırsız menzile" sahip ve dünyadaki "hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyecek" bir kıtalararası balistik füze geliştirdiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılki geleneksel ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin geliştirdiği yeni silah sistemlerini tanıttı.

Perşembe günü Rus milletvekili ve senatörlerin önünde yaptığı konuşmada Putin, "sınırsız menzile" sahip bir kıtalararası balistik füze geliştirdiklerini söyledi. Söz konusu füzenin "yüksek hız ve manevra kabiliyetine" sahip olduğunu ve dünyadaki "hiçbir savunma sistemi tarafından engellenemeyeceğini" belirten Putin, bu yüzden yeni silahlarının "yenilemez" olduğunu söyledi.

Video ve 3D kayıtlar eşliğinde yaptığı konuşmasında Putin aynı zamanda, Rus ordusunun nükleer başlık monte edilebilecek yeni sualtı drone'u ve "henüz ayrıntılarını vermek istemediği" yeni bir lazer silahını da tanıttı.

"Şimdi bizi dinleyin!"

Vladimir Putin'in seçimlere iki buçuk hafta kala yaptığı konuşması yaklaşık iki saat sürdü. Konuşmasının yarısını silahlanma konusuna ayıran Putin, Rusya'nın "tüm sorunlara rağmen dünyanın en büyük nükleer gücü olarak kalmaktan" gurur duyduğunu söyledi. Putin, "Kimse bizimle konuşmak istemiyordu, kimse bizi dinlemek istemiyordu. Şimdi bizi dinleyin!" dedi ve Rus vekil ve senatörlerden alkış aldı.

Putin, "Son 15 yılda silah yarışını kızıştıran, Rusya'ya karşı tek taraflı avantaj arayışına giren, ülkemizin kalkınmasını hedef alan hukuksuz yaptırımlar uygulayanlara şunu söylemek istiyorum: Politikalarınızla engel olmak istediğiniz her şey çoktan oldu bile. Rusya'yı tutmayı başaramadınız" şeklinde konuştu.

Ukrayna krizinden ötürü Rusya'ya uygulanan yaptırımların ülkesini "silah geliştirmeye devam etmekten alıkoymadığını" belirten Putin, Rusya'nın hiçkimse için bir "tehdit olmadığını" ve ülkesinin askeri kabiliyetlerini saldırı amaçları için kullanma niyetinin mevcut olmadığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde bir açıklamada bulunarak, NATO'nun Polonya, Romanya ve Alaska'da konuşlu füzesavar sistemini "delikleri olan bir şemsiyeye" benzetti.

Konuşmasının geri kalanında Putin, Rusların hayat standardını geliştirme ve gelecek altı yılda yoksulluğu yarıya indirme sözü verdi. Ruslar 18 Mart'ta sandığa gidecek. Seçimlerde aday olan Vladimir Putin'in dördüncü kez seçilme ihtimali bulunuyor.