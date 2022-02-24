  • BIST 1.851,38
  • Altın 855.357
  • Dolar 14.0214
  • Euro 15.7517
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Putin: Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu

» »
Putin: Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu
Putin: Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Şu anda olanlar alınması gereken tedbirlerdi ve başka şans yoktu, tüm denemelerimiz boşa çıktı." açıklamasında bulundu.

Putin, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyor." dedi.

 “Güvenlik garantileri konusunda milimetre ilerleyemedik." ifadesini kullanan Putin, "Nasıl bir dünyada yaşadığımızı biliyoruz ve yaptırımlara hazırlandık.” şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB: Ukrayna'dan Gelmesi Muhtemel Mülteciler İçin Tamamen Hazırız24 Şubat 2022 Perşembe 18:51
  • Litvanya'dan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası OHAL kararı24 Şubat 2022 Perşembe 16:35
  • AB Komisyonu Başkanı Leyen: Avrupa'nın istikrarı tehlikede24 Şubat 2022 Perşembe 16:16
  • NATO Genel Sekreteri: 100'den fazla savaş uçağı teyakkuza geçirildi24 Şubat 2022 Perşembe 16:05
  • Çin: Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki endişelerini anlıyoruz24 Şubat 2022 Perşembe 15:04
  • Ukrayna askeri uçağı Kiev yakınlarında düştü24 Şubat 2022 Perşembe 14:57
  • Stoltenberg: Bu büyüklükte savaşın tarihe gömüldüğünü düşünmüştük24 Şubat 2022 Perşembe 14:37
  • Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin bugün büyük şirket ve işletmelerin yöneticileriyle bir araya gelecek24 Şubat 2022 Perşembe 14:28
  • THY’den yeni Ukrayna kararı24 Şubat 2022 Perşembe 14:18
  • AB Ukrayna'da tahliye operasyonları düzenleyecek24 Şubat 2022 Perşembe 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti