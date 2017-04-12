Putin: “Suriye'de savaşan 20 bin militanın neredeyse yarısı Rusya'dan"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de 20 bin civarında yabancı savaşçının bulunduğunu, bunların yaklaşık 9 binini Rusya'dan gidenlerin oluşturduğunu söyledi.

Rus "Mir" televizyonuna konuşan Putin, Suriye ve Afganistan'daki durumun yanı sıra Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne (KGAÖ) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin, "Farklı verilere göre, Suriye'de yaklaşık 20 bin militan savaşıyor. Bunlardan yaklaşık 10 bini, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden. 9 bini, yani toplamın neredeyse yarısı ise Rusya'dan. Bunlar genel olarak KGAÖ bölgesinden." dedi.

Bu kişilerin gerçek ve büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Putin, Rusya'nın Suriye'deki askeri faaliyetlerinin geri dönüşlerini azamiye indirmeye yönelik olduğunu belirtti.

REJİMİN İDLİB'DEKİ KİMYASAL SALDIRISI

Putin, Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği görüşünü yineleyerek, "ABD ile Suriye rejiminin elindeki kimyasal silahların imha edilmesi için büyük bir çalışma yürüttük. Bildiğimiz kadarıyla tüm yükümlülükler yerine getirildi. Bu ilgili Birleşmiş Milletler kuruluşu tarafından da onaylandı. Eğer şüphe oluştuysa kontrol yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, kendi bakış açılarına göre bu konuda iki senaryo olduğunu, ya rejimin, içinde kimyasal silah bulunan bir depoyu vurduğunu ya da yaşananların provokasyon olduğunu savundu.

Sığınmacı sorununa da değinen Putin, "Modern dünya yapısı, göçün tamamen ortadan kalkmasını mümkün kılmıyor. Bu sadece Rusya için değil, tüm ülkeler için böyle. Önemli olan mülteci akımlarının sıkı kontrolü." diye konuştu.

"AFGANİSTAN'DAKİ TEHLİKENİN FARKINDAYIZ"

Putin, Afganistan'daki durumun, KGAÖ bölgesinin güven ve istikrarı için önemli olduğuna dikkati çekerek, meşru Kabil hükümetine yardım ederek tüm problemlerin barışçıl yollarla çözülebileceğini söyledi.

Afganistan'daki durumun Rusya için ne ölçüde tehlike oluşturduğunun farkından olduklarını belirten Putin, "Tacikistan'ın Afganistan sınırında 201 nolu Rus askeri üssünün kurulması tesadüf değil. Bu bölge için önemli bir istikrar unsuru. Orası en kaygı verici bölgelerden biri. Ancak hiçbir zaman silahlı kuvvetleri kullanmak zorunda kalmamamızı umut ediyorum." dedi.

Putin, Afganistan kaynaklı en önemli tehlikenin terörizm olduğuna vurgu yaparak, "Taliban'a gelince, birçok ülke bir şekilde Taliban ile temas halinde. Ancak biz Afganistan'daki güçlerle ilişki kurarken anayasanın tanınması, silahsızlanma ve ulusal uzlaşı prensiplerinin dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Putin, dünyanın farklı ülkelerinde değişik isimlerle yönetimin değişmesini hedefleyen "renkli devrimler" yaşandığını anımsatarak, Rusya'da buna müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Putin ayrıca NATO'nun Soğuk Savaş şartlarında kurulduğunu hatırlatarak, çağdaş dünya şartlarına göre yeniden şekillendirilemediğini savundu.