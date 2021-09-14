Putin, Suriye'de "yabancı güçlerin" bulunmasını eleştirdi

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova'da bir araya geldiğini açıkladı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Moskova'da bir araya geldiğini açıkladı.

Kremlin'in açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmede, Birleşmiş Milletler kararı olmaksızın Suriye'de "yasa dışı bulunan yabancı güçlerin" ülkede birliğin sağlanmasını engellediğini söyledi.

Açıklamaya göre, Suriye'deki devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Esad'ı tebrik eden Putin görüşmede "Teröristler çok ciddi hasara yol açtı ve sizin yönetiminizdeki Suriye hükümeti toprakların yüzde 90'ınında kontrolü sağladı" ifadelerini kullandı.

Kremlin'in açıklamasına göre, Suriye Devlet Başkanı Esad ise Suriye'ye yaptığı insani yardım ve "terörizmin yayılmasını" önlemek için gösterdiği çabalardan dolayı Putin'e teşekkür etti.

Rus ve Suriye ordularının "işgal altındaki toprakların kurtarılmasında" gösterdiği başarıyı öven Esad, Suriye'ye yönelik bazı ülkelerin uyguladığı yaptırımları da "insanlık dışı" ve "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Suriye devlet televizyonu ise Putin ile Esad'ın görüşmede iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ve ülkede hâlâ direnişçilerin elinde bulunan topraklarda kontrolün yeniden sağlanması için yürütülecek operasyonları ele aldığını duyurdu.

Haberde, ikili görüşmenin ardından Suriye Dışişleri Bakanı ve Rusya Savunma Bakanı'nın da katıldığı toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve terörizmle mücadelenin gündeme geldiği belirtildi. Putin ve Esad'ın Suriye'deki siyasi süreci de görüştüğü ifade edildi.

2011 yılında Suriye'de iç savaş başlamış, 2015 yılından itibaren Beşar Esad hükümetine Rusya'nın verdiği askeri destek sayesinde, Suriye ordusu ülkenin birçok bölgesinde kontrolü yeniden sağlamıştı.