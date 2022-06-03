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Putin, tahıl ihracatı için şartını açıkladı

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Dünyada büyük bir sorun haline gelmeye başlayan tahıl ithalatı için Putin'den yeni bir açıklama geldi. Rus lider, Ukrayna’nın tahılı diğer ülkelere ulaştırması için Belarus şartını öner sürdü.
Putin, tahıl ihracatı için şartını açıkladı

Ukrayna'nın tahıl ihracatına Rusya'nın engel olduğu tartışmaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu.

BELARUS’A YAPTIRIMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Devlet Başkanı Putin açıklamasında, Moskova’nın Ukrayna limanlarının tahıl ihracatını engellediği haberlerini yalanlayarak, “Ukrayna tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir. Kimseyi durdurmuyoruz. Ancak bunun için Belarus'a uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor” dedi.

Putin ayrıca, Batılı ülkelerin küresel gıda pazarındaki sorunlardan Rusya’yı sorumlu tutarak kendi politika hatalarını örtbas etmeye çalıştıklarını söyledi.

Moskova ise Ukrayna’nın tahıl ihracatının kesintiye uğramasından Ukrayna ve Batı’yı sorumlu tuttu.

“DAHA DA KÖTÜLEŞTİ”

Öte yandan Putin, İngiltere ve ABD’nin Rus gübrelerine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel gıda piyasalarındaki sorunların daha da kötüleştiğini söyledi.

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