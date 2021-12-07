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Putin Talimat Verdi: Enflasyona Karşı Savaş Açtı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabine toplantısında enflasyonun tekrar yüzde 4 seviyesine indirilmesi için çalışma yapılması talimatı verdi.
Putin Talimat Verdi: Enflasyona Karşı Savaş Açtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin başta olmak üzere hükümetinin kabinesi ile videokonferans yoluyla bir araya geldi. Rusya’daki ekonomik durumun ele alındığı toplantıda artan enflasyon ana gündem maddesi oldu.

Ülkedeki enflasyon oranının yüzde 4’ten yüzde 8,4’e yükseldiğini söyleyen Putin, “Bugün hem ekonomi hem de vatandaşlar için asıl sorun enflasyon rakamlarının büyümesi. Kasım sonunda enflasyon yüzde 8,4 oldu. 2022’de enflasyonun yüzde 4’lük seviyeye geri çekilmesi gerekiyor” dedi.

“ENFLASYON EN BÜYÜK SORUN”

Yaşanan enflasyonun nedenine özellikle gıda maddelerindeki küresel fiyat artışını gerekçe gösteren Putin, “Enflasyon, Rus ekonomisi ve Ruslar için en büyük sorun. Enflasyona karşı etkin önlemler almalıyız. Enflasyonun ana nedeni, bazı gelişmiş ülkelerin aşırı yumuşak para politikalarıdır. Enflasyona karşı etkin önlemler almalıyız. Başta gıda ürünleri olmak üzere iç piyasada ürün tedarikini artırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Rusya’da ekonomik dinamikler konusunda iyimser olduğunu ifade eden Putin, “Ekonomik dinamiklerin olumlu yönde seyrettiğini belirtmek isterim. Bu yılın son 10 ayında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) rakamları yüzde 4,6 oranında arttı” dedi.

Ülkedeki yatırımların 9 ayda yüzde 7,6 oranında arttığına da dikkat çeken Putin, ülkesindeki istihdam gücünün ise 72 milyon 300 bin dolaylarına ulaştığını da ifade etti.

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