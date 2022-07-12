  • BIST 2.434,02
  • Altın 969.733
  • Dolar 17.3901
  • Euro 17.4012
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATatar: Türkiye üzerinden AB elektrik sistemine bağlanmak gerekiyor

Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı

» »
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın tüm bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırma yönündeki kararı imzaladı.
Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan karara göre, Putin, Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnamenin kapsamını genişletti.

Söz konusu kararla, sözde Donestk ve Luhansk Cumhuriyetlerinde yaşayanların yanı sıra Ukrayna'nın tüm bölgelerinde sürekli ikamet edenler, Rus vatandaşlığına kabul için basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu.

Putin, 2019'da imzaladığı kararla Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırmıştı. 25 Mayıs'ta ise Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlar da buna dahil olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’nın Ukrayna’da ele geçirdiği kentlerde, Rus eğitim sistemine geçildi10 Temmuz 2022 Pazar 11:49
  • Bomba iddia: Putin’in gizli sevgilisi hamile, kız çocuk bekliyorlar10 Temmuz 2022 Pazar 10:44
  • Shinzo Abe’yi öldüren saldırgana idam cezası iddiası10 Temmuz 2022 Pazar 09:51
  • Sri Lanka: Protestocular başkanlık sarayına girdi; Devlet Başkanı Rajapaksa istifa etmeyi kabul etti09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:08
  • Zelenskiy’den Türkçe Kurban Bayramı mesajı09 Temmuz 2022 Cumartesi 17:07
  • Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe hayatını kaybetti08 Temmuz 2022 Cuma 17:18
  • Rusya’dan İngiltere’ye Luhansk üzerinden mesaj08 Temmuz 2022 Cuma 15:53
  • Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı, hayatını kaybetti08 Temmuz 2022 Cuma 11:50
  • Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe vuruldu, yere yığıldı08 Temmuz 2022 Cuma 10:40
  • Ukrayna Uluslararası Hava Yolları'ndan İran'a dava07 Temmuz 2022 Perşembe 19:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti