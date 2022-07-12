Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan karara göre, Putin, Rus vatandaşlığı verilmesinin kolaylaştırılmasını öngören kararnamenin kapsamını genişletti.

Söz konusu kararla, sözde Donestk ve Luhansk Cumhuriyetlerinde yaşayanların yanı sıra Ukrayna'nın tüm bölgelerinde sürekli ikamet edenler, Rus vatandaşlığına kabul için basitleştirilmiş başvuru yapma hakkına sahip oldu.

Putin, 2019'da imzaladığı kararla Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırmıştı. 25 Mayıs'ta ise Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlar da buna dahil olmuştu.