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Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a gönderdiği mesajda, Kovid-19 salgınına rağmen, başta ticaret, ekonomi, enerji ve askeri teknik alanlarında Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişimi için çaba gösterildiğini vurguladı.
Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yılını kutladı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a gönderdiği mesajda, Kovid-19 salgınına rağmen, başta ticaret, ekonomi, enerji ve askeri teknik alanlarında Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişimi için çaba gösterildiğini vurguladı.

Uzayın barışçıl şekilde keşfedilmesi ve virüs aşılarının üretimi ile ilgili iş birliği konusunda imkanların olduğunun altını çizen Putin, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ortak girişimlerle, bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla, dost olan Rus ve Türk halklarının yararına uluslararası konularda yoğun ortaklığın ve verimli ikili iş birliğinin daha da geliştirileceğinden eminim."

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