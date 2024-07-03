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Putin: Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık.
Putin: Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin basına açık kısmında yaptığı konuşmasında şunları kaydetti;

Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık.

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