Putin, Türkiye’yi örnek göstererek uyardı: Biz de öyle olabiliriz

2001 yılından beri gazetecilerin karşısına çıkarak yıl sonu toplantısı düzenleyen bu tür toplantılarda dikkat çekici açıklamalar ve itiraflarda bulunarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Putin yine kameralar karşısına çıktı.

2001 yılından beri gazetecilerin karşısına çıkarak yıl sonu toplantısı düzenleyen bu tür toplantılarda dikkat çekici açıklamalar ve itiraflarda bulunarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Putin yine kameralar karşısına çıktı.

Geçen yıl Covid-19 dolayısıyla video-konferans formatında gerçekleşen etkinlik bu yıl gazetecilerle birlikte yüz yüze gerçekleşirken Putin’den dikkat çekici açıklamalar geldi.

Corona virüsü salgınından ülke ekonomisine kadar birçok konuda sorulara yanıt veren Putin, Türkiye’ye adeta gönderme yaptı. Rusya Merkez Bankası’nın işleyişi ile ilgili bir soruya Putin, “Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün fakat ben bunu yapmıyorum. Eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını sıkılaştırmazsa o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir. Bu çok ciddi bir konu ve ciddi bir zorluk” dedi.

“BAĞIŞIKLIK ORANI YETERLİ DEĞİL”

Putin, Rusya genelinde bağışıklık oranının yüzde 59.4 olduğunu da açıkladı. Putin, “Bu yeterli değil, kolektif olarak bağışıklığın yüzde 80 olması gerekiyor. Umuyorum ki gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda ya da ikinci çeyrekte bu seviyeye ulaşabiliriz” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Donbass’ta askeri bir müdahale hazırlığı içinde bulunduğunu dile getiren Putin, “Biz çatışma istemiyoruz” yorumunu yaptı.