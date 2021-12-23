  • BIST 1.819,51
  • Altın 659.80751
  • Dolar 11.4657
  • Euro 13.0219
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Putin, Türkiye’yi örnek göstererek uyardı: Biz de öyle olabiliriz

» »
2001 yılından beri gazetecilerin karşısına çıkarak yıl sonu toplantısı düzenleyen bu tür toplantılarda dikkat çekici açıklamalar ve itiraflarda bulunarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Putin yine kameralar karşısına çıktı.
Putin, Türkiye’yi örnek göstererek uyardı: Biz de öyle olabiliriz

2001 yılından beri gazetecilerin karşısına çıkarak yıl sonu toplantısı düzenleyen bu tür toplantılarda dikkat çekici açıklamalar ve itiraflarda bulunarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Putin yine kameralar karşısına çıktı.

Geçen yıl Covid-19 dolayısıyla video-konferans formatında gerçekleşen etkinlik bu yıl gazetecilerle birlikte yüz yüze gerçekleşirken Putin’den dikkat çekici açıklamalar geldi.

Corona virüsü salgınından ülke ekonomisine kadar birçok konuda sorulara yanıt veren Putin, Türkiye’ye adeta gönderme yaptı. Rusya Merkez Bankası’nın işleyişi ile ilgili bir soruya Putin, “Merkez Bankası’nın nasıl çalışacağına karışmıyorum. Merkez Bankası’nı eleştirmek mümkün fakat ben bunu yapmıyorum. Eğer Merkez Bankası para-kredi politikasını sıkılaştırmazsa o zaman Rusya’daki durum Türkiye’dekine benzer bir hâl alabilir. Bu çok ciddi bir konu ve ciddi bir zorluk” dedi.

“BAĞIŞIKLIK ORANI YETERLİ DEĞİL”

Putin, Rusya genelinde bağışıklık oranının yüzde 59.4 olduğunu da açıkladı. Putin, “Bu yeterli değil, kolektif olarak bağışıklığın yüzde 80 olması gerekiyor. Umuyorum ki gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda ya da ikinci çeyrekte bu seviyeye ulaşabiliriz” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Donbass’ta askeri bir müdahale hazırlığı içinde bulunduğunu dile getiren Putin, “Biz çatışma istemiyoruz” yorumunu yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den Kayıp Şahışlar Komitesi'ne destek22 Aralık 2021 Çarşamba 12:58
  • Belçika Savunma Bakanlığı Siber Saldırıya Uğradı21 Aralık 2021 Salı 21:18
  • Macaristan’dan Omicron varyantı kararı21 Aralık 2021 Salı 15:01
  • Fransa first lady’si cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğuna dair söylentilere dava açacak21 Aralık 2021 Salı 14:00
  • Almanya'da babalara da ücretli izin hakkı geliyor21 Aralık 2021 Salı 12:49
  • İsviçre'de yeni Covid kısıtlamaları: Evden çalışma zorunlu oldu, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu ertelendi20 Aralık 2021 Pazartesi 23:22
  • Omicron Avrupa’yı sardı: Kapanma ve seyahat yasakları başladı20 Aralık 2021 Pazartesi 16:32
  • Brüksel Havayolları çalışanlarından 24 saatlik grev20 Aralık 2021 Pazartesi 14:01
  • Fransa'da 6 çocuğa yanlış COVID-19 aşısı uygulandı20 Aralık 2021 Pazartesi 13:18
  • ABD’de Ukraynalı direnişçilere askeri destek planı masada20 Aralık 2021 Pazartesi 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti