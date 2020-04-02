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Putin 'ücretli tatil'i 30 Nisan'a kadar uzattı

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Yeni korona virüsü vakalarında bugün rekor artışa sahne olan Rusya'da, bu hafta için yedi günlüğüne ilan edilen 'ücretli tatil' uzatıldı.
Putin 'ücretli tatil'i 30 Nisan'a kadar uzattı

 

Yeni korona virüsü vakalarında bugün rekor artışa sahne olan Rusya'da, bu hafta için yedi günlüğüne ilan edilen 'ücretli tatil' uzatıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışanların 30 Nisan'a kadar işe gitmemeleri gerektiğini, bu süreçte ücretlerin kesilmeyeceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüsün yayılmasına karşı geçtiğimiz hafta ilan ettiği ‘ücretli tatil’in 30 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Rusya’da bugün yeni korona virüsü vakalarında rekor artış tespit edilmişti. Son bir günde 771 yeni korona virüsü kayıtlara geçmiş, toplam sayının 3 bin 548’e yükseldiği açıklanmıştı. Ülkenin 80 bölgesinin 76’sında vaka tespit edildiği, 595 hastayla Moskova’nın salgının merkez üssü olmaya devam ettiği belirtilmişti

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