Putin Ukrayna ile tarihi bağdan söz etti, AKP'li Mücahit Birinci coştu

AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Putin'in Ukrayna ile tarihi bağdan söz etmesi üzerine 'Bizim bağımız bir yandan Adriyatik, diğer yandan Hazar, Afrika'da Sahra altı, Musul, Kerkük ve Hicaz'dır' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile Rusya arasındaki tarihi bağa ilişkin yaptığı konuşma ve "Bolşevik politikasının bir sonucu olarak, bugün bile haklı olarak Vladimir İlyiç Lenin’in adını taşıyan Ukrayna olarak adlandırılabilecek olan Sovyet Ukrayna meydana geldi” sözleri, AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci'yi 'heyecanlandırdı.'

Birinci, "Putin'in 'tarihi bağ' atfı vesilesiyle, bizim de tarihi bağımız, bir yandan Adriyatik, diğer yandan Hazar, Afrika'da Sahra altı, Musul, Kerkük ve Hicaz'dır..." dedi.