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Putin: Ukrayna NATO’ya Girerse Bizim İçin Tehdit Oluşturan Silah Sevkiyatları Başlar

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinden ötürü endişe duyduklarını belirterek, “Ukrayna NATO’ya girerse ardından Ukrayna’ya bizim için tehdit oluşturacak silah sevkiyatları başlar.” dedi.
Putin: Ukrayna NATO’ya Girerse Bizim İçin Tehdit Oluşturan Silah Sevkiyatları Başlar

Putin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Soçi kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini vurgulayan Putin, "Sanıyorum ABD tarafı da görüşmeyi bu şekilde değerlendiriyor. Önemli olan görüşmeler yapabiliyor olmamız. Rusya ile ABD arasında güvenlik konularını ele alacak ortak bir yapı kurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma planı yapıp yapmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Putin, "Bu provokatif bir soru. Rusya barışçıl bir dış siyaset güdüyor. Ancak güvenliğini sağlama hakkına da sahip. Bunu ortaklarımızla, dün de ABD Başkanı Joe Biden’la istişare ettik ve ediyoruz." diye konuştu.

"Libya konusunda Türkiye ile temas halindeyiz"

Putin, NATO’nun doğuya yönelik genişlemesi olasılığına yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ukrayna’nın NATO’ya katılma ihtimalinden endişe duymamamız mümkün değil. Ukrayna NATO’ya girerse, ardından Ukrayna’ya bizim için tehdit oluşturacak silah sevkiyatları başlar." dedi.

NATO’nun "Ukrayna pahasına" doğuya doğru genişlemesinin Rusya açısından bir güvenlik konusu olduğunun altını çizen Putin, "Ortaklarımızı, bunun bizim için kabul edilemez olduğu konusunda uyarıyoruz. Elbette her ülkenin güvenliğini sağlamak için en kabul edilebilir yolu seçme hakkı vardır ancak bu diğer ülkelerin çıkarlarını ihlal etmeyecek şekilde yapılmalıdır." şeklinde konuştu.

Libya’da bu ay yapılacak seçimlerle ilgili de konuşan Putin, "Planlanan seçimlerin önceden kararlaştırılan tarihte yapılacağı ve bu ülkede istikrar sağlayacağını umuyoruz. Avrupa Birliğinin önde gelen ülkeleri ve Türkiye ile bu konuda temas halindeyiz." dedi.

Miçotakis: "Türkiye ile diyaloga açığız"

Miçotakis ise Putin ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’la ilgili konuları da ele aldıklarını belirterek, Türkiye’nin son dönemde "saldırgan söylemler"de bulunduğunu iddia etti.

Yunanistan’ın Türkiye ile diyaloga açık olduğunu savunan Miçotakis, uluslararası deniz hukuku üzerinden bir anlaşma sağlayabileceklerini söyledi.

Kıbrıs’ta ise iki topluluğu içeren bir çözüm sunduklarını, bunun tek doğru seçenek olduğunu düşündüklerini kaydeden Miçotakis, Türkiye ile sınırların belirlenmesi konusunun da uluslararası deniz hukuku üzerinden çözülebileceğini iddia etti.

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