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Putin: Ukrayna'daki askeri operasyon kuşkusuz amaçlarına ulaşacak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'daki askeri operasyon kuşkusuz amaçlarına ulaşacak" dedi.
Putin: Ukrayna'daki askeri operasyon kuşkusuz amaçlarına ulaşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'daki askeri operasyon kuşkusuz amaçlarına ulaşacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Kozmonotlar Günü dolayısıyla Amut bölgesindeki Doğu Kozmodromu'nu ziyaret etti. Putin ziyaretin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Belarus'un uzay altyapı projelerinde iş birliği yapacağını söyleyen Putin, Ukrayna operasyonuna ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Ukrayna'daki Rus güçleri karşıtları ile çatışmalar kaçınılmazdı, an meselesiydi. Ukrayna'ya askeri operasyon yaparak Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu. Askeri operasyonumuz kuşkusuz amaçlarına ulaşacak."

Ayrıca Putin, "Rusya dünyanın geri kalanından dışlanmayı planlamıyor." ifadelerini kullandı.

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