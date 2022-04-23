Putin, Ukrayna'ya seslendi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus lider Putin de savaşın başındaki taleplerinden vazgeçmiyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 59 gün geride kaldı. Son olarak Rusya cephesi, stratejik bakımdan çok önemli görülen Mariupol'u ele geçirdiğini duyurdu.

İSTANBUL MÜZAKERELERİ SONRASI GÖRÜŞMEYE YAKLAŞMIŞLARDI

İstanbul'daki müzakerelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında da bir görüşme olabileceği ifade edilmişti.

GÖRÜŞLERİNİ AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI'NA AKTARDI

Putin konuya ilişkin Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e yaptığı açıklamada, şartlarının kabul edilmesi ve somut adımlar atılması karşılığında Zelenski ile görüşebileceğini söyledi.

PUTİN, GÖRÜŞME İÇİN NE TALEP EDİYOR?

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zelenski ile görüşme için öne sürdüğü 5 talep şu şekilde: