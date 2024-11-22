Putin: 'Ukrayna'yı durdurulması imkansız balistik füze ile vurduk'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın “durdurulması imkansız” bir balistik füze ile vurulduğunu söyledi. Putin, saldırının İngiltere ve ABD füzelerinin Rusya topraklarında kullanım iznine cevap olarak yapıldığını da kaydetti.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Putin söz konusu saldırıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptı ve Kiev’in müttefiklerini uyardı.

Putin, "Her duruma hazırız. Eğer birileri hala bundan şüphe ediyorsa, etmemeli. Her zaman bir yanıt olacaktır." dedi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy saldırının, Putin'in barışla ilgilenmediğini gösterdiğini savundu.

Moskova, saldırıyla “Dinyeper'deki kritik altyapının” hedef alındığını duyurdu.

Rusya lideri Putin , Oreşnik adı verilen füzenin orta menzilli olduğunu ve test amaçlı fırlatıldığını söyledi.

Putin nükleer başlık taşımayan balistik füzenin Mach 10 hızında yani saatte 12250 km hızla ilerlediğini ve “modern hava savunma sistemlerinin durdurma kabiliyeti olmadığını” iddia etti.

Rusya lideri, NATO ülkelerinin saldırgan tutumuna karşı Oreşnik’in savaş şartlarında kullanımının test edildiğini de kaydetti.

ABD’li yetkililere göre söz konusu test edilen balistik füzeden Rusya’da bir elin parmakları kadar bulunuyor.

Washington ayrıca iki ülke arasındaki diplomatik kanallar aracılığıyla saldırıdan kısa süre önce Moskova tarafından haberdar edildiklerini de duyurdu.

Moskova 24 Şubat 2022'de başlayan işgalde ilk kez böyle bir silah kullanıyor.

Kıtalararası balistik füzeler binlerce kilometre menzile sahip ve konvansiyonel ya da nükleer yük taşıyabiliyor.

Ukrayna da bu hafta Washington'ın izni sonrasında ilk kez Rusya toprakları içindeki bir hedefe ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzelerle saldırdı.

İngiltere tarafından tedarik edilen uzun menzilli Storm Shadow füzelerini de ilk kez Çarşamba günü Rusya içindeki hedeflere ateşl

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın “yeni bir Rus roketi” ile saldırıya uğradığını söyledi ve bunun kıtalararası balistik füze “özelliklerine” sahip olduğunu öne sürdü.

ABD Ukrayna'ya kara mayını verilmesini onayladı

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin BBC'ye verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya anti-personel kara mayını verilmesine onay verdi.

Anti-personel kara mayınları, tank gibi askeri taşıtlara karşı kullanılan mayınlardan farklı olarak insan hedeflerine yönelik kullanılıyor.

İsmini gizli tutan ABD savunma yetkilisi, mayınların yakında Ukrayna'ya teslim edilebileceğini, Washington'ın bu mayınların Ukrayna topraklarında kullanılmasını beklediğini aktardı.

ABD'nin sağlayacağı bu mayınlar, belirli bir süre için aktive ediliyor ve kalıcı olarak kullanılamıyor.

ABD'li yetkili ayrıca Ukrayna'nın bu mayınları, yoğun yerleşim bölgelerinde kullanmamayı da taahhüt ettiğini kaydetti.

ABD'nin uzun menzilli füze kararı

Washington Pazar günü Ukrayna'ya ABD'nin verdiği uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarındaki hedefler için de kullanabileceği sinyali verdi.

Salı günü Ukrayna ilk kez Rusya toprakları içindeki bir hedefe ABD füzeleriyle saldırdı.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) kullanıldığını doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 19 Kasım Salı sabahı Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlediği saldırıda altı ATACMS füzesi kullandığını, bunlardan beşinin imha edildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın füzelerin “Amerikalı askeri uzmanlar tarafından kullanıldığı anlayışıyla hareket edeceğini” söyledi.

G20 zirvesi için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Lavrov, Batı'yı Ukrayna'daki savaşı tırmandırmakla suçladı ve “Bunu Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının yenilenmiş bir yüzü olarak kabul edeceğiz ve buna göre tepki vereceğiz” dedi.