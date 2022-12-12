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Putin ve Aliyev, Ermenistan’la İmzalanan Üçlü Mutabakatların Uygulanmasını Görüştü

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Putin ve Aliyev, Ermenistan’la İmzalanan Üçlü Mutabakatların Uygulanmasını Görüştü
Putin ve Aliyev, Ermenistan’la İmzalanan Üçlü Mutabakatların Uygulanmasını Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Putin’in Aliyev’i telefonla aradığı bildirildi.


Açıklamada, görüşmede Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020, 11 Ocak 2021, 26 Kasım 2021 ve 31 Ekim 2022 tarihli üçlü mutabakatlarının uygulanmasına ilişkin bazı pratik hususların ele alındığı kaydedildi.


Güney Kafkasya’da ekonomik ve lojistik ilişkilerin yeniden sağlanma planlarını da konuşan Putin ve Aliyev’in, gelecekte yapacakları temasları da müzakere ettiği aktarıldı.

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