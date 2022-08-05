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Putin ve Erdoğan’dan Suriye açıklaması

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in daveti üzerine Soçi’ye geldi. Erdoğan ve Putin basın toplantısı düzenleyerek görüşmenin detaylarını paylaştı.
Putin ve Erdoğan’dan Suriye açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentine gitti. Erdoğan, Putin ile bir araya geleceği Sanatoryum Rus'ta basın mensuplarının karşısına çıktı.

Putin ve Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin kameralar önünde, “Avrupa, Rusya’dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye’ye minnettar olmalıdır” dedi.

SURİYE KONUSU MASADA

Putin ikili zirvede görüşülecek konu başlıklarını da sıraladı. Putin, “Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor” dedi.

Erdoğan, “Suriye’deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Bizim bugün bu ikili görüşmemiz, Türkiye ve Rusya’nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli” dedi.

Son 2 hafta içinde ikinci kez yüz yüze görüşme gerçekleştirecek olan liderler, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye katılacak. Erdoğan ve Putin Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

İki lider, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine beklenen operasyonu, Ukrayna tahılının ihracatı ve savaşın son durumu ile son dönemde tansiyonun yükseldiği Dağlık Karabağ'ı ele alacak.

Erdoğan'a Soçi ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor.

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