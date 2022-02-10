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Putin ve Tokayev, Kazakistan'daki Ocak Olaylarını Görüştü

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Putin ve Tokayev, Kazakistan'daki Ocak Olaylarını Görüştü
Putin ve Tokayev, Kazakistan'daki Ocak Olaylarını Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan'da ocak olaylarını görüştü.

Putin ile Tokayev, başkent Moskova'da yapılan görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

Kazakistan'da ocakta yaşanan olaylara değinen Putin, "Kazakistan, ülkedeki zor durumdan faydalanan bazı uluslararası çetelerin kurbanı oldu. Sizinle yıl başı öncesi görüştük. Hiçbir şey bu olayların yaşanacağını göstermedi." dedi.

Ülkede durumun düzeldiğine işaret eden Putin, Rusya'nın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan'a asker gönderdiğini anımsattı.

Putin, "Bu olaylar sırasında görülen hasarların giderilmesi için çok çaba sarf edilmesi gerektiğini biliyorum. Ancak Kazakistan, sayenizde ayaklarının üzerinde dimdik duruyor ve yoğun şekilde gelişiyor." diye konuştu.

Rusya ve Kazakistan arasındaki ilişkiler

Rusya ve Kazakistan arasındaki ilişkilere de değinen Putin, bu ilişkilerdeki potansiyelin ekonomi alanında kullanılacağı umudunu paylaştı.

Putin, "Rusya'nın Kazakistan'ın en büyük ticari ekonomik ortağı olmasından memnunum. Geçen yıl ikili ticaret hacmi yüzde 34 yükselerek, 26 milyar 500 milyon dolara ulaştı. Bu çok iyi bir göstergedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan ile uluslararası platformlarda da iş birliği yaptıklarına dikkati çeken Putin, bu yıl Rusya ve Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünün kutlandığını dile getirdi.

"Stratejik konuları ele alacağız"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de ülkesindeki ocak olaylarının uluslararası teröristler tarafından organize edildiğini belirterek, "Bu olaylar, anayasal düzeni bozma ve darbe gerçekleştirme amacıyla yapıldı." dedi.

Tokayev, "Şu anda soruşturma devam ediyor. İlk sonuçlar da çıkmaya başladı. Maalesef, çok sayıda can kaybı oldu ve ben de bundan endişeliyim. Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına taziyelerimi ilettim. Her vaka ayrı ayrı inceleniyor. Suçlu olanlar tespit edilecek, gösterilecek ve sorumlu tutulacak." dedi.

KGAÖ Barış Güçlerinin Kazakistan'da önemli rol üstlendiğini dile getiren Tokayev, Putin ile görüşmede stratejik konuları ele alacaklarını ve bazı anlaşmalar imzalayacaklarını aktardı.

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