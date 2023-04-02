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Putin, yaptırım baskısına rağmen Belarus ile devam eden güçlü işbirliğini övdü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Belarus Halkları Birlik Günü münasebetiyle Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya tebrik telgrafı gönderdi.
Putin, yaptırım baskısına rağmen Belarus ile devam eden güçlü işbirliğini övdü

Sputnik’in haberine göre, Kremlin’in yayınladığı telgrafta, “Eşi görülmemiş dış baskıya (yaptırımlara) rağmen, uluslararası arenada, savunma ve güvenlik alanındaki çabaları etkin bir şekilde koordine ediyor, mali, ekonomik, bilimsel ve teknolojik egemenliğimizi güçlendirmeye yönelik programları başarıyla uyguluyoruz” denildi.

Telgrafa göre Putin, Rusya ve Belarus’un müttefiklik bağlarının gelişmesinin, iki ülke halkının çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti.

Rusya ve Belarus Halkları Birlik Günü, iki ülke arasında ekonomik alanı birleştirmeyi amaçlayan bir anlaşma imzalanan 1996’dan beri her yıl 2 Nisan’da kutlanıyor.

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