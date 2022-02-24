Putin: Yardım talebi üzerine askeri harekat başlattım

Rusya'nın Ukrayna işgalinde şu ana kadar neler oldu?

Rusya'nın Ukrayna işgalinde şu ana kadar neler oldu?

Saat 03.24: ABD DIşişleri Bakanı Antony Blinken: Blinken: Rusya, gece bitmeden işgale başlayabilir

Saat 03.52 : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Donbas'ta askeri bir operasyon başladığını duyurdu. Putin Ukrayna askerine silah bırakma çağrısı yaptı.

Saat 04.30 suları: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar duyuldu

Biden'dan ilk açıklama: Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur

Ukrayna'nın BM Büyükelçisi: Ülkeme savaş ilan edildiğini devlet Başkanım Vlodimir Zelenski doğruladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Putin, Ukrayna'nın birçok şehrine karşı geniş çaplı bir işgal başlattı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Saldırı uluslararası hukukun ciddi bir ihlali

İngiltere'den ilk açıklama: Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Putin'in Ukrayna halkına karşı başlattığı korkunç, sebepsiz saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi

THY, bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ulusal Güvenlik Konseyi'ne sıkıyönetim çağrısı yaptı. Devlet Başkanı halka "evde kalın" çağrısı yaptı

Rusya füze saldırıları başlattı

Petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı

Biden: ABD ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak

AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyonu kınadı

Ukrayna ordusu: Hava kuvvetleri Rus hava saldırısını püskürtmeye başladığını duyurdu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

08:47

Ukrayna'nın beş savaş jeti düşürdük açıklamasına Rusya'dan yalanlama

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun ülke savunması sırasında Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 5 savaş uçağı ile bir helikopteri düşürdüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Kiev'in bu iddiasını yalanladı. Ayrıca Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna hava savunma sistemlerinin çökertildiğini öne sürdü.

08:43

AB'den Putin'e çağrı: Savaşa derhal son ver

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Michel, sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesini en kuvvetli şekilde kınadığını yineleyen Michel, bugün hem AB Liderler Zirvesi'nin yapılacağını hem de G7 liderlerinin görüşeceğini aktardı.

Michel, bu toplantılarda Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı yeni adımların görüşüleceğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

08:42

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.

Anadolu Ajansı

08:41

Buğday fiyatları yüzde 6 arttı; Brent petrol 100 doları test etti

Küresel piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından negatif bir seyir izlenirken, haberin ardından Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratlarında düşüşler yüzde 3'e yaklaştı, emtia fiyatlarında ise yükseliş hız kazandı.

Bu gelişmelerle Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratlarında düşüşler yüzde 3'e yaklaştı. Emtia fiyatlarında ise yükselişler ivme kazanırken, Brent petrolün varil fiyatı Asya vadeli işlemlerinde Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları test etti. Altının ons fiyatı Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 1.949 doları görmesinin ardından 1.942 dolar seviyelerinde dengelendi.

Dünyanın önde gelen iki buğday üreticisi konumundaki Rusya ve Ukrayna'daki gelişmelerin etkisiyle buğday fiyatlarında da yükseliş yüzde 6'ya yaklaştı. Artan risk algısıyla tahvil piyasasına talebin arttığı da gözlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,87'nin altını gördü.

08:33

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, Rus birliklerine direnç göstermemektedir. Ukrayna hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

08:09

Rusya'nın Ukrayna işgali başladı

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.