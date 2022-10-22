Putin yeni saldırıya mı hazırlanıyor? Ukrayna ile ilgili endişe yaratan açıklama

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Çin, Hindistan, İran ve Kazakistan'ın son dönemde vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" çağrısında bulunması, "Putin yeni bir saldırı mı planlıyor" endişesini gündeme getirdi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgali uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen devam ediyor… Savaşta, Rusya Devlet Başkanı Putin birçok hamle yaparken Putin’in yakın ilişkiler kurduğu İran, Çin ve Kazakistan’dan gelen çağrılar ise oluşan endişeyi farklı bir boyuta taşıdı.

Son dönemde saldırıları yerleşim bölgelerine doğru yoğunlaştıran Rusya’nın saldırıları sonrasında Kazakistan, Çin ve İran’dan arka arkaya açıklamalar geldi. Kazakistan ve Çin geçen haftalarda Ukrayna’da bulunan vatandaşlarının acilen ülkeden çıkmasını istedi.

Bu uyarılardan sonra dün de İran’dan benzer bir açıklama geldi. İranlı yetkililer Ukrayna’daki İranlıların ülkeyi terk etmesini istedi. İran ile benzer bir şekilde Hindistan da vatandaşlarının Ukrayna’da kalmamasını istedi.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkiler kuran Hindistan, İran, Çin ve Kazakistan’ın arka arkaya benzer yönde açıklama ve uyarılarda bulunmasına dikkat çekti. Gazete, “Bu ülkeler Putin’in planlarıyla ilgili ne kadar şey biliyor? Bu çağrılar, Rusya’nın Ukrayna’nın altyapısına saldıracağına dair iddiaların ayyuka çıktığı zamanda geldi” yorumunu yaptı.

Alman medyası, Kremlin yönetiminin Ukrayna genelindeki enerji santrallerine ve barajlara saldırabileceğini açıklarken Kakhovka barajının yıkılması durumunda 80 yerleşim yerinin sular altında kalabileceğini de hatırlattı. Bild’e konuşan bazı uzmanlar ise, “Putin’in müttefikleri bazı bilgilere önceden erişebiliyor fakat Rusya bütün bilgileri paylaşmıyordu” dedi.