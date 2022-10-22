  • BIST 3.934,63
  • Altın 990.022
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.2959
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Putin yeni saldırıya mı hazırlanıyor? Ukrayna ile ilgili endişe yaratan açıklama

» »
Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Çin, Hindistan, İran ve Kazakistan'ın son dönemde vatandaşlarına "ülkeyi acilen terk edin" çağrısında bulunması, "Putin yeni bir saldırı mı planlıyor" endişesini gündeme getirdi.
Putin yeni saldırıya mı hazırlanıyor? Ukrayna ile ilgili endişe yaratan açıklama

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgali uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen devam ediyor… Savaşta, Rusya Devlet Başkanı Putin birçok hamle yaparken Putin’in yakın ilişkiler kurduğu İran, Çin ve Kazakistan’dan gelen çağrılar ise oluşan endişeyi farklı bir boyuta taşıdı.

Son dönemde saldırıları yerleşim bölgelerine doğru yoğunlaştıran Rusya’nın saldırıları sonrasında Kazakistan, Çin ve İran’dan arka arkaya açıklamalar geldi. Kazakistan ve Çin geçen haftalarda Ukrayna’da bulunan vatandaşlarının acilen ülkeden çıkmasını istedi.

Bu uyarılardan sonra dün de İran’dan benzer bir açıklama geldi. İranlı yetkililer Ukrayna’daki İranlıların ülkeyi terk etmesini istedi. İran ile benzer bir şekilde Hindistan da vatandaşlarının Ukrayna’da kalmamasını istedi.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkiler kuran Hindistan, İran, Çin ve Kazakistan’ın arka arkaya benzer yönde açıklama ve uyarılarda bulunmasına dikkat çekti. Gazete, “Bu ülkeler Putin’in planlarıyla ilgili ne kadar şey biliyor? Bu çağrılar, Rusya’nın Ukrayna’nın altyapısına saldıracağına dair iddiaların ayyuka çıktığı zamanda geldi” yorumunu yaptı.

Alman medyası, Kremlin yönetiminin Ukrayna genelindeki enerji santrallerine ve barajlara saldırabileceğini açıklarken Kakhovka barajının yıkılması durumunda 80 yerleşim yerinin sular altında kalabileceğini de hatırlattı. Bild’e konuşan bazı uzmanlar ise, “Putin’in müttefikleri bazı bilgilere önceden erişebiliyor fakat Rusya bütün bilgileri paylaşmıyordu” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Moskova’da kısmi seferberlik sona erdi17 Ekim 2022 Pazartesi 15:24
  • Cinping, Çin Komünist Partisinin Ulusal Kongresinde konuştu; Tayvan'ı yeniden birleştirme sözü verdi16 Ekim 2022 Pazar 21:03
  • Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi başladı16 Ekim 2022 Pazar 18:27
  • Zelenskiy: Rus vatandaşları, Kremlin’deki bir avuç insan için canını verdi16 Ekim 2022 Pazar 17:20
  • ‘Elon Musk, Ukrayna’nın suikast listesinde’ iddiası ortalığı karıştırdı16 Ekim 2022 Pazar 15:38
  • Rusya terör saldırısıyla sarsıldı! Ölü ve yaralılar var15 Ekim 2022 Cumartesi 23:21
  • 10 soruda Çin Komünist Partisinin 20. Ulusal Kongresi15 Ekim 2022 Cumartesi 21:27
  • Japonya 100 yıllık evlilik yasağını kaldırıyor15 Ekim 2022 Cumartesi 16:50
  • Rusya’dan Ukrayna’nın Kiev, Zaporijya ile Harkiv bölgelerine saldırı15 Ekim 2022 Cumartesi 15:59
  • Ukrayna, Rusya’ya saldırıları artırdı15 Ekim 2022 Cumartesi 14:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti