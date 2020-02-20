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Putin: Yılbaşında St. Petersburg'da planlanan saldırının önlenmesindeki katkısı nedeniyle ABD'ye minnettarız

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Putin: Yılbaşında St. Petersburg'da planlanan saldırının önlenmesindeki katkısı nedeniyle ABD'ye minnettarız
Putin: Yılbaşında St. Petersburg'da planlanan saldırının önlenmesindeki katkısı nedeniyle ABD'ye minnettarız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılbaşında Rusya'da saldırı düzenlemeyi planlayan iki militanın 27 Aralık 2019'da ABD istihbaratının verdiği bilgi sayesinde yakalanması nedeniyle Washington'a minnettar olduklarını ifade etti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) yapılan toplantıya katılan Putin, 2019 sonunda St. Peterburg'da saldırı düzenlemeyi planlayan iki militanın yakalanması için ABD'nin Rusya'ya yardım ettiğini kaydetti.

İstihbarat işbirliği nedeniyle Washington'a teşekkür eden Putin, Rusya'nın da terörle mücadele konusunda ABD'ye yardım edeceğini vurguladı.

Putin, "27 Aralık'ta St. Petersburg'da, ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) zamanında alınan bilgi sayesinde yılbaşında kanlı saldırılar düzenlemeyi iki IŞİD militanı yakalandı. Elbette verdikleri destek ve terörle mücadeledeki profesyonel dayanışmaları nedeniyle ABD'li partnerlerimize minnettarız ve bu tutuma aynı şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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