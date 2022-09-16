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Putin’den AB’ye ‘Kısıtlamaları kaldır’ çağrısı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, ŞİÖ’nun Semerkant Zirvesi’nde yaptığı konuşmada "BM Genel Sekreterliği'nden, AB Komisyonu'nu (gübre yaptırımları) bu kısıtlamaları kaldırılması konusunda etkilemesini rica ediyoruz” dedi.
Putin’den AB’ye ‘Kısıtlamaları kaldır’ çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere sevkiyatına yönelik kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulunarak “Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız” dedi.

Putin, Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin genişletilmiş toplantısında konuştu. Son dönemde küresel düzende önemli değişikliklerin yaşandığına işaret eden Putin, “Küresel siyaset ve ekonomide temelden değişim yaşanıyor ve bu geri döndürülemez” ifadesini kullandı. Ekonomik iş birliğinin bencillik olmadan sürdürülmesi gerektiğini belirten Putin, “Ekonomik iş birliğindeki diğer katılımcıların politikalarını bu ilke üzerine inşa etmelerini ve yasa dışı yaptırımları kendi amaçları için kullanmayı bırakmalarını umuyoruz” diye konuştu.

AB Komisyonu’nun Rus gübresine yönelik yaptırımları kaldırma kararına yönelik çeşitli eleştirilerde bulunan Putin, “Elbette bu yaptırımların kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Komisyon yaptırımları sadece Avrupa Birliği ülkeleri için kaldırdı. Sadece onlar gübremizi alabiliyor. Peki dünyanın en yoksul ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler ne olacak?” değerlendirmesini yaptı. Putin, Avrupa limanlarında yaptırımlardan ötürü önemli miktarda Rus gübresinin biriktiğini vurgulayarak “Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini, gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız” dedi.

ŞİÖ oturumunda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun da sürece katkıda bulunması çağrısı yapan Putin, “BM Genel Sekreterliğinden, AB Komisyonunu bu kısıtlamaları kaldırılması konusunda etkilemesini rica ediyoruz” ifadesini kullandı.

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