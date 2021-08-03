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Putin'den Anatasiadis'in mektubuna yanıt verdi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine gönderdiği mektuba yanıt verdiği ve mektubunda “Maraş’ta gerçekleştirilen tek yanlı faaliyetleri kabul edilemez olarak nitelediği” ileri sürüldü.
Putin'den Anatasiadis'in mektubuna yanıt verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine gönderdiği mektuba yanıt verdiği ve mektubunda “Maraş’ta gerçekleştirilen tek yanlı faaliyetleri kabul edilemez olarak nitelediği” ileri sürüldü.


Fileleftheros gazetesi “Rusya’dan Lefkoşa’ya Yönelik Destek Mesajı” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e yönelik mektubunda “kapalı bölge Maraş’ta, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden tek yanlı faaliyetlerin kabul edilemez olduğu” iddiasında bulunduğunu iletti.


Putin Anastasiadis’e gönderdiği yanıt mektubunda “Maraş’taki mevcut durumun değiştirilmesi ve Kıbrıs sorununda kapsamlı, yaşayabilir ve adil bir çözüme varılmasına ilişkin risklere dair endişenin ifade edildiği 14 Mayıs tarihli mektubu ile 5 Temmuz 2021 tarihli mesajı dikkatle okuduğunu” ifade etti.


Mektubunda “BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarını ihlal eden tek yanlı faaliyetleri kabul edilemez olarak niteleyen” Putin “Rusya Federasyonu’nun tutarlı bir şekilde Kıbrıs sorununda, BM Güvenlik Konseyi kararları tarafından ortaya konulan aynı zamanda tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyete sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümünü öngören, bilindik uluslararası hukuk çerçevesi içerisindeki bir çözümü desteklediğini” savundu.


Putin “Rusya’nın, gerek BM düzeyinde gerek de ikili temaslarında, müzakereler aracılığıyla Kıbrıs sorununun çözümünde bir ilerleme yaşanması hedefiyle, uygun dış koşulların meydana getirilmesini teşvik edeceğini” de ifade etti.


“Rusya’nın, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin tümünün Kıbrıs sorununun çözümünün dış boyutlarının tartışılmasına katılmasına aynı zamanda mevcut çağdışı garanti sisteminin BM’nin garantileriyle değiştirilmesine güçlü bir şekilde inandığını” da savunan Putin, mektubunun sonunda, iki ülke arasındaki diyalogdan ötürü Anastasiadis’e teşekkürlerini de sundu.


Mektupla ilgili haberler Alithia’da “Putin de Erdoğan’a Karşı- Maraş’taki Tek Taraflı Eylemler Kabul Edilemez”, Haravgi’de “Putin: BM Kararlarını İhlal Eden Tek Taraflı Faaliyetler Kabul Edilemez- Kıbrıs Sorununda İlerleme Yaşanması İçin Uygun Dış Şartların Teşvik Edilmesi”, Politis’te ise “Türkiye’nin Adını Vermeden Türk Faaliyetlerini Kınadı- Putin’den Anastasiadis’e Maraş Konusunda Yanıt Mektubu” başlıklarıyla yer buldu.

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