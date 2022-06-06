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Putin'den Batı'ya Ukrayna uyarısı: 'Silah göndermeye devam ederseniz Ukrayna'da daha fazla yeri hedef alacağız

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkelerinin Kiev'e silah yardımına devam etmesi durumunda Ukrayna'da daha fazla yeri hedef alacaklarını açıkladı.
Putin'den Batı'ya Ukrayna uyarısı: 'Silah göndermeye devam ederseniz Ukrayna'da daha fazla yeri hedef alacağız

Bu açıklama, Kiev'in haftalar sonra ilk defa roket saldırısına uğradığı Pazar günü yapıldı.

Rusya Avrupa ülkelerinin gönderdiği tankların hedef alındığını duyururken Ukrayna ise saldırılan yerin bir demiryolu tamir fabrikası olduğunu belirtti.

Rusya son dönemde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini işgal etmeye odaklanmıştı.

Rus ordusu burada yavaş bir şekilde ilerlerken bazı Batı ülkeleri de Ukrayna'nın geri kalanına silah göndermeye devam etmişti.

Son olarak ABD Ukrayna'ya HIMARS adlı yüksek hassasiyete ve 70 kilometre menzile sahip roket sistemi göndereceğini duyurmuştu.

Almanya ise Ukrayna'ya göndereceği en gelişmiş hava savunma sistemleri olan Iris-T'lerin her birinin bir Ukrayna kentini Rus hava saldırılarından koruyabileceğini açıklamıştı.

Vladimir Putin, Rusya devlet televizyonunda Pazar günü yayınlanan söyleşisinde "Ukrayna'ya yapılan silah yardımının tek bir amacı var: Silahlı çatışmayı olabildiğince uzatmak" dedi ve ekledi:

"Uzun menzilli silahlar gönderirlerse bundan gerekli sonuçları çıkarak ve henüz hedef almadığımız noktalara saldırılar düzenleyeceğiz."

Donbas bölgesindeki çatışmalar son günlerde Severodonetsk'te yoğunlaşmış durumda.

Önce kentin tamamen Rus güçlerinin eline geçtiği açıklanmış, ardından da Ukrayna ordusu kente geri girerek yarısını ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Luhansk Valisi Sergiy Haidai kentte 15 bin sivilin olduğunu ve çatışmalar nedeniyle tahliye edilemediklerini söyledi.

Rus devlet televizyonunun savaş muhabirlerinden Aleksander Sladkov, Rus general Roman Kutuzov'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus ordusunun elit paraşüt birliklerinde yer alan generalin "askerlere cephede liderlik ederken öldüğünü" belirten muhabir, tam olarak hangi cephede öldüğünü ise söylemedi.

Sladkov, Kutuzov'un Ukrayna'da ölen dördüncü Rus generali olduğunu öne sürdü. Ukrayna ordusu ise 12 Rus generalin öldürüldüğünü iddia ediyor.

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