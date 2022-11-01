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Putin’den dünyayı kızdıracak bir tahıl kararı daha…

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Rusya, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmanın askıya alınması çerçevesinde güvenlik nedeniyle tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini de durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Putin’den dünyayı kızdıracak bir tahıl kararı daha…

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilhak edilen Kırım’daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırılar düzenlenmesi nedeniyle tahıl koridorunda gemilerin geçişlerinin de askıya alındığı belirtildi.

ASKIYA ALINDI

Açıklamada, “Ukrayna’nın 29 Ekim’de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik düzenlediği terör eylemiyle ilgili durum netleşene kadar, Karadeniz Girişimi tarafından belirlenen güvenlik koridoru boyunca hareket (gemilerin) askıya alındı.” ifadeleri kullanıldı.

GEMİ HAREKETİ DURDU

Tahıl sevkiyatı için belirlenen koridordan şimdilik gemilerin hareket etmesinin kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, “Ukrayna yönetimi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığı bunu Rusya Federasyonu’na karşı askeri operasyonları yürütmek için kullandığından gemilerin güvenlik koridoru boyunca hareketi kabul edilemez.” denildi.

Açıklamada, Ukrayna’nın tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullandığı savunuldu.

Gelişmeler bu şekilde olduğu müddetçe tahıl koridorundaki herhangi bir nesnenin güvenliğini garanti etmenin imkansız olduğu vurgulanan açıklamada, Rusya’nın Karadeniz Girişimi’nden çekilmediği ama anlaşmayı askıya aldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını bildirmişti.

AB ÇAĞRIYI YİNELEDİ

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya almasını kınadı ve tahıl koridoru anlaşmasını acilen uygulamasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB adına yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl Girişimi adlı anlaşma sayesinde Ukrayna’dan dünya piyasalarına 9,5 milyon ton tahıl ve gıda ulaştırıldığını belirtti.

Rusya’yı gıda ve açlığı silah olarak kullanmakla suçlayan Borrell, “AB, Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi’ni askıya almasını kınamaktadır ve Rusya’ya kararını geri alma, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin uygulanmasını acilen sürdürme çağrısında bulunmaktadır.” ifadesini kullandı.

Borrell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması yönündeki çağrısını desteklediklerini kaydetti.

ZELENSKİY TEPKİ GÖSTERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Rusya’nın Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya alması kararını değerlendirerek, “Rusya gıda krizini kasıtlı olarak eylül ayında ağırlaştırmaya başladı.” ifadelerini kullanmıştı. 

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