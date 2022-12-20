Putin’den “Durum son derece zor” itirafı

24 Şubat'tan beri savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında Putin'den yeni bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’da ilhak ettiği dört bölgedeki durumun “son derece zor” olduğunu belirterek, oradaki insanların “güvenliğinin” sağlanması için Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) talimat verdi.

Putin’in bu açıklaması, Ukrayna işgalinin planlandığı gibi gitmediğine dair halka yapılan en net itiraflardan biri oldu.

Rusya’nın Güvenlik Güçleri Günü kutlamasında konuşan Putin, ülkedeki gözetleme faaliyetlerinin artırılması için çağrıda bulundu. Putin’in konuşması, Belarus’a dün yaptığı ziyaretten sonra gerçekleşti. Söz konusu ziyaret, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yeni bir cephe açmak için Belarus’un yardımını alabileceğine yönelik endişe yaratsa da, Kremlin bu iddiaları yalanladı.

Rusya’nın Ukrayna’daki enerji tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) son altı günde düzenlediği üçüncü saldırıların ardından, Ukrayna daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu yineledi.

Putin, hem yurt dışından hem de yurt içindeki “hainlerden” gelebilecek “yeni tehditlere” karşı, FSB’den toplumdaki ve sınırlardaki gözetleme faaliyetlerini artırmasını istedi.

Batılı ülkeler Rusya’ya karşı benzeri görülmemiş yaptırımlar getirirken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya’dan ithal edilen doğalgaza tavan fiyat getirme konusunda dün anlaşmasının ardından ruble, dolar karşısında yedi ayı aşkın sürenin dip seviyesine geriledi.

Reuters’ın çevirdiği videoda Putin, “Donetsk ile Luhansk halk cumhuriyetlerinde ve Kherson ile Zaporizhzhia bölgelerinde durum son derece zor” dedi.