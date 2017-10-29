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Putin'den Erdoğan'a 29 Ekim kutlaması

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Putin'den Erdoğan'a 29 Ekim kutlaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonda arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutladı.

Kremlin'in sitesinde konuyla ilgili yayınlanan yazılı açıklamada, "Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin büyük ortak enerji projelerinin uygulanması da dâhil olmak üzere ikili işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişini sağlama, terörle mücadele ve ülkedeki siyasi uzlaşma sürecini ilerletme konusundaki çabaları artırmanın çeşitli yönlerini ele aldığı kaydedildi.

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