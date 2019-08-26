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Putin'den Erdoğan'a İdlib mesajı

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Kremlin'den İdlib operasyonları ile ilgili Türkiye'ye mesaj geldi. Kremlin sözcüsü, Putin'in Erdoğan’ı anladığını ancak kendisinin cihatçı gruplara ilişkin endişeleri olduğunu belirtti.
Putin'den Erdoğan'a İdlib mesajı

Suriye ordusunun İdlib vilayetinde Rusya'nın desteğiyle sürdürdüğü operasyona ilişkin Kremlin'den açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'e yönelik Rusya lideri Putin'e ilettiği endişeler değerlendirildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Erdoğan'ın İdlib operasyonuna ilişkin endişesini anladığını ancak kendisinin de İdlib'deki militanların saldırılarından endişe duyduğunu kaydetti. Peskov, Putin'in İdlib'deki terör unsurlarının belirlenip yok edilmeden bitirilemeyeceği endişesini taşıdığını belirtti.

Lavrov: Ankara ile hiçbir anlaşmaya zarar vermez

Kremlin sözcüsünden önce de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov aynı konuda bir açıklama yaptı. RIA Haber Ajansı'nın haberine göre Rus Bakan, İdlib'de Rusya'nın Şam yönetimine verdiği askeri desteğin Türkiye ile hiçbir anlaşmaya zarar vermeyeceğini ifade etti.

Erdoğan, Cuma günü Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve İdlib konusundaki kaygılarını iletmişti. Erdoğan, Şam yönetiminin İdlib'de ateşkes ihlallerinde bulunduğunu öne sürmüş ve saldırıların büyük bir insani krize yol açtığını kaydetmişti. Erdoğan ayrıca İdlib'deki operasyonun Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü ifade etmişti.

Yeni bir göç dalgasından endişe ediliyor

Türk hükümeti İdlib'de çatışmaların yoğunlaşması ve kontrolün tamamen Şam yönetimine geçmesinin ardından Türkiye'ye doğru büyük bir sığınmacı akını yaşanmasından endişe ediyor.

Şam yönetimi Moskova'nın desteğiyle cihatçıların ve muhaliflerin elindeki son önemli yer olarak kabul edilen ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'e dört aydır operasyon düzenliyor. Vilayetin kontrolü büyük oranda eskiden El Nusra Cephesi adını kullanan Heyet Tahrir Şam örgütünde bulunuyor.

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