Putin'den Esad'a: Suriye'de normalleşme için çaba göstermeye devam edeceğiz

Putin ve Esad, video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştiriyor. Rus lider, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada Rusya'nın Suriye'deki durumun normale dönmesi için çaba göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans görüşmesi yaptığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a Moskova'nın Suriye'deki durumun normalleşmesi için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi.

Putin ve Esad, video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştiriyor. Rus lider, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada Rusya'nın Suriye'deki durumun normale dönmesi için çaba göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Putin, "Rusya, Suriye'de uzun vadeli çözüme katkı sunulması, ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlanması için aktif çaba göstermeye devam edecek" dedi.

'Türkiye ve İran'la yaptığımız çalışmalara değinmeden geçemeyiz'

"Bu bağlamda Rusya'nın Türkiye ve İran'la Astana formatı kapsamında yürüttüğü çözüme dönük çalışmalara değinmeden geçemeyiz. Ortak çabalar sonucunda birçok şey başarıldı" diye devam eden Rus lider, söz konusu çabalar sonucunda uluslararası terör yuvasının neredeyse yok edildiğini vurguladı.

Suriye'de şiddetin belirgin şekilde azaldığını, barışçıl yaşam kurulmaya başlandığını ve BM himayesinde kapsayıcı siyasi süreç yürütüldüğünü anlatan Putin, Suriye'nin büyük bölümünde barışın sağlanmasının sığınmacıların kitleler halinde dönmeleri için gereken koşulları oluşturduğunu kaydetti.

Putin, "Şu anda Suriye topraklarının büyük bölümünde barış, sukunet sağlanmışken sığınmacıların kitleler halinde evlerine dönmeleri için güzel bir fırsat doğdu. Bu sürecin zorlama olmadan doğal bir şekilde ilerlemesi önem taşıyor. Her Suriyeli, siz sayın Devlet Başkanı ve Suriye yönetimi tarafından barışçıl bir yaşam kurmak için atılan adımlar da dahil, ülkenizdeki durum hakkında güvenilir bilgiler edinerek kendi başına karar vermelidir" ifadelerini kullandı.

Putin, şu anda Suriye dışında 6 buçuk milyondan fazla sığınmacı bulunduğunun, bu kişilerin büyük bölümünün çalışma kapasitesine sahip olduğunun ve ülkenin yeniden inşasında yer alabileceğinin, yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Esad: Şam'da yapılacak konferanstan çok umutluyuz

Beşar Esad da, Suriyelilerin 11-12 Kasım'da Şam'da yapılacak Uluslararası Sığınmacı ve Yerelde Yer Değiştiren Kişiler Konferansı'ndan uygulanabilir sonuçlar beklediklerini söyledi.

Esad, "Bu konferanstan çok umutluyuz. Sonuçlarının uygulanabilir olacağını umuyoruz. Diğer ülkelerin konferansa katılım konusundaki ilgisinden memnunuz" diye konuştu.

Birçok sığınmacının terör korkusuyla, diğerlerinin ise altyapının yıkılması, işlerini kaybetmeleri nedeniyle evlerini ve ülkelerini terk ettiğini belirten Esad, konferansın Suriye'ye yönelik ekonomik ablukanın delinmesine yardım etmesini umduklarını, zira ablukanın Suriyeli sığınmacıların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını engellediğini vurguladı.

Esad, "Sığınmacı sorunu insani bir sorun ancak birçok ülke bunu politize etmeye çalışıyor. Suriye hükümeti bu sorunu çözmek istiyor. Özellikle de Suriye topraklarının önemli bir bölümü özgürleştirildikten ve kurtarılan bölgelerde terörün kökü kazındıktan sonra hükümetin temel önceliklerinden biri bu oldu" diye ekledi.