  • BIST 5.509,16
  • Altın 1096.287
  • Dolar 18.6924
  • Euro 20.0067
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Putin’den geri vites! Gaz borçları yabancı para birimleriyle de ödenebilecek

» »
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle "dost olmayan" Batılı ülkelerin, Rus doğal gazına yönelik borçlarını dolar veya avro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verildi.
Putin’den geri vites! Gaz borçları yabancı para birimleriyle de ödenebilecek

Putin’in imzaladığı kararnameyle, Rusya’ya yaptırım uygulayan ve “dost olmayan” şeklinde tanımlanan Batılı ülkelerin, Rus gazı için yalnızca rubleyle ödeme yapabileceklerine yönelik kararda değişikliğe gidildi.

Rus gazı ithal eden “dost olmayan” ülkelerin, borçlarını dolar veya euro gibi yabancı para birimleriyle ödemelerine izin verilen kararnameye göre, söz konusu ülkelerin borcunu ödemesi, Rus gazı sevkiyatının tekrar başlaması anlamına gelmeyecek.

Putin’in 31 Mart’ta imzaladığı kararnameyle, Rus gazı alan ülkelerin Gazprombank’ta hesap açmaları gerekirken ödemelerin, bu bankaya yapılmasının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası’nda rubleye çevriliyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Hollanda ve Avrupalı bazı şirketlere doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiev’de şiddetli patlama: Rusya füze yağdırdı29 Aralık 2022 Perşembe 13:16
  • Çin’in Kırsal Bölgelerinde Covıd-19 Hazırlığı Arttı29 Aralık 2022 Perşembe 10:39
  • Yasaklar ve kısıtlamalar kalktı Covid-19 geri döndü28 Aralık 2022 Çarşamba 23:36
  • Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışını yasakladı28 Aralık 2022 Çarşamba 13:58
  • Ofis bilgisayarında 275 saat oyun oynayan Japon çalışana maaş kesintisi28 Aralık 2022 Çarşamba 12:57
  • Zelenskiy: Ukrayna Ordusunu Gelecek Yıla Hazırlamaya Devam Ediyoruz28 Aralık 2022 Çarşamba 10:35
  • Japonya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 önlemlerini geri getiriyor28 Aralık 2022 Çarşamba 09:18
  • Hindistan’da iki Rus iş insanının ölümü soruşturulacak27 Aralık 2022 Salı 21:41
  • Lavrov’dan nükleer çatışma sinyali27 Aralık 2022 Salı 19:56
  • Çinliler uçak biletlerine hücum etti27 Aralık 2022 Salı 19:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti