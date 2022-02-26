Putin'den ikinci saldırı emri

Rusya'nın Ukrayna saldırısında üçüncü güne girildi. Rus ordusunun ülke içerisinde ilerleyişi devam ederken Kiev başta olmak üzere tüm kentlerde zor bir gece yaşandı. Ülkenin birçok noktası yoğun Rus bombardımanına tutuldu.

ABD ve diğer batılı ülkeler Rusya'ya bir dizi yeni yaptırım açıkladı. Kiev ve Moskova arasında diplomatik girişimler devam ederken henüz bir sonuç alınamadı.

İşte saat saat en sıcak gelişmeler...

15.39: Kremlin'den yapılan yeni açıklamada, Vladimir Putin'in geçtiğimiz gün askerlere dur dediğini ancak bugün ilerlemeye devam ettiklerini aktardı.

Kremlin, Ukrayna'nın müzakere etmediğini söyledi.

14.46: Ukrayna’nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağının saatleri uzatıldı. Şehirde 17:00-08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

13.25: Sokak savaşının başladığı Kiev'e ilişkin yeni açıklama geldi. Ukrayna lideri Zelenski, "Kiev'in kritik noktaları kontrolümüz altında" dedi. Zelenski yaptığı canlı yayında, "Biz Ukrayna'da yaşayan herkese silah vermeye hazırız. Bizim Ukrayna'yı savunmak için planımız hazır. Her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırdı, Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.



12.15: Rus ordusunun Ukrayna genelindeki ilerleyişi sürüyor. Son bilgilere göre Kiev'de siren sesleri çalıyor. Ayrıca ülkenin en batısındaki şehirlerden Lviv'in sınırında da Rus askerleriyle çatışmalar başladı. Lviv'e bağlı Brodi'ye saldıran Rus askerlerin püskürtüldüğü açıklandı.

11.30: Saldırılarda şimdiye kadar üçü çocuk toplamda 198 kişinin öldüğü belirtildi. Rusya'dan ise yerleşim yerlerinin hedef alınmadığı, sivil kayıpların önlenmesi için çaba sarfedildiği cevabı geldi. Rus ordusu şimdiye kadar Ukrayna ordusuna ait 821 noktanın vurulduğunu açıkladı.

10.30: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank ve 536 zırhlı aracın vurulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak da 3 bin 500'den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

09:45: Reuters, Kiev yakınlarındaki Zhuliany Havaalanı'nın füzeyle vurulduğunu duyururken, Kiev belediyesinden yapılan açıklamada sivillerin yaşadığı bir binanın da isabet aldığı bilgisi geçildi.

RUSLAR KİEV'İN KAPISINDA

09:15: Rus ordusu Kiev'e ilerlemeye devam ediyor. Kiev'in dışındaki hidroelektrik santralinin Rusların kontrolüne geçtiği bildirildi. Santral şehrin hemen dışında yer alıyor.

09.10: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev hükümetinin teslim olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Silahları bırakmayacağız" dedi. ABD basınındaki iddialara göre Zelenski, Washington'ın tahliye teklifini de geri çevirdi.

08.24: Reuters haber ajansı Kiev'de hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulduğu bilgisini geçti. Ukrayna ordusu ise Sumi Poltova ve Mariupol yakınlarının hava saldırısıyla vurulduğunu aktardı.

05.40: Ukrayna Interfax Ajansı: Rus birlikleri elektrik santrallerini hedef alacak.

05.20: Ukrayna ordusu: Rus askerleri Kiev'deki Ukrayna askeri üssüne saldırdı, saldırı püskürtüldü.

04.20: Reuters, top atışı seslerinin Kiev kent merkezinden de duyulduğu bilgisini geçti.

02.55: Ukrayna Hava Kuvvetleri, Donbas'ta bir Rus helikopteri ve bir Su-25 savaş uçağının vurulduğunu açıkladı.

Hava Kuvvetleri'nin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, gece yarısı civarlarında Donbas bölgesinde S-300 hava savunma füze sistemi ile 1 Rus helikopteri ve 1 Su-25 savaş uçağının vurulduğunu duyurdu.

02.07: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi.

Kiev yakınlarında bulunan Vasilkiv, başkentin merkezine 35 kilometre mesafede bulunuyor.

01.47: Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.

Konseydeki oylamada, karar tasarısına 11 "evet" çıkarken Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı. Rusya tasarıya "hayır" diyerek veto yetkisini kullandı.

01.28: Ukrayna'nın Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov, Vinnytsia bölgesinde Kalinovka yakınlarında Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

01.20: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu gecenin zor geçeceğini ve Kiev’in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

Bu gecenin gündüzden daha zor geçeceğini ifade eden Zelenski

Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.

Kendilerini neyin beklediğini bildiklerini söyleyen Zelenski, "Bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi tam şu anda belirleniyor" diye konuştu.

00.57: Reuters, Rus birliklerinin, Ukrayna'nın güneyindeki Melitopol kentine girdiği bilgisini geçti.

00.36: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Rusya lideri Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulayacağını açıkladı. Belarus liderliğine de ek yaptırımlar getirileceğini belirten Trudeau, "Kanada Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını destekliyor" dedi.

00.15: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, ülkesinin Rusya'nın müzakere teklifini reddettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söylemişti.

00.08: Bulgaristan hava sahasını Rus havayollarına kapattı.

00.05: Rusya Dışişleri, "ABD ile ilişkilerimiz geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşıyor" açıklaması yaptı.