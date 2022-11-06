Putin’den kan donduran tehdit: Atom bombası mesajını böyle vermiş

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken son günlerde atom bombası ve nükleer silah kullanılması ile ilgili tartışmalar da ayyuka çıktı.

24 Şubat’tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşında barış halen telaffuz edilemezken endişe yaratan bir iddia geldi…

Önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çok net bir mesaj verdiği ortaya çıktı. İngiliz medyasında yer alan haberler diplomatik kaynaklara dayandırılırken, Putin’in Macron’a “Hiroşima” örneğini verdiği belirtildi.

1945’te ABD’nin atom bombası attığı Japonya kenti Hiroşima’yı gündeme getiren Putin’in, “Bir savaşı kazanmak için büyük bir şehre atom bombası atmamıza gerek yok” mesajını üstü kapalı olarak verdiği de belirtildi.

İngiliz Mail on Sunday gazetesinde yer alan haberde Putin’in Hiroşima ve Nagazaki’ye 1945’te atılan ve sırasıyla 129 bin ve 226 bin insanın ölümüne sebep olan nükleer silahı hatırlattığı belirtildi. Atom bombalarının atılmasından sonra Japonya teslim olmuştu.

“BÜTÜN SEÇENEKLER MASADA”

Gazeteye konuşan kaynak, “Macron bir anda endişelenmeye başladı. Bu Putin’in Ukrayna’nın doğusuna bir taktiksel atom bombası atmasının en net işareti gibi duyuldu” diyerek Putin’in Kiev yerine başka bir bölgeye yönelik nükleer silah kullanabileceğinin sinyalini verdi.

Fransız hükümetinden bir kaynak ise, “İki başkan kesinlikle nükleer silah kullanımını konuştu. Putin bütün seçeneklerin masada olduğunu bütün mecralarda söylemek ve göstermek istiyor” ifadesine yer verdi.

İstifa etmeden önce İngiltere’nin eski başbakanı Lizz Truss’a İngiliz istihbaratının Putin’in Karadeniz’de nükleer silah kullanabileceğine dair bilgi ulaştığı belirtildi.