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Putin’den NATO’nun doğuya genişlemesine tepki: Bizi çocuk gibi kandırdılar

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Putin, “Sonra bizim saldırgan davrandığımızı söylüyorsunuz. Nedenmiş o? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleri için tehdit mi oluşturmuş?” dedi.
Putin’den NATO’nun doğuya genişlemesine tepki: Bizi çocuk gibi kandırdılar

NBC’den Kim Simmons, NATO’nun gerçekleştirdiği manevraların Rusya’nın tatbikatlarına yanıt olduğunu öne sürerek Moskova’yı ittifak ile karşı durmayı tırmandırmakla suçladı. Gazeteci, “NATO bir nevi savunma oynuyor” ifadesini kullandı.

Rus lider, “Böyle savunma mı olur? Sovyetler Birliği döneminde Gorbaçov’a, ki çok şükür henüz yaşıyor, ona sorabilirsiniz, şifahi de olsa NATO’nun doğuya genişlemeyeceği sözü verilmişti. Nerde bu vaatler?” yanıtını verdi.

'Her şeyi kağıda dökmek lazım'

Simmons, “Genişlemeyeceği vaadi nerede yazılmış?” diye itiraz etti.

Rusya Devlet Başkanı, bu itiraza şu tepkide bulunmuş: “Aferin size! Haklısınız, bizi çocuk gibi kandırdılar. Her şeyi kağıda dökmek lazım”.

İttifakın neden doğuya genişleyerek altyapısını Rus sınırlarına yaklaştırdığını soran Putin, “Sonra bizim saldırgan davrandığımızı söylüyorsunuz. Nedenmiş o? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleri için tehdit mi oluşturmuş?” açıklamasında bulundu.

Rusya’nın büyük harcamalar yaptığını dile getiren Putin, “Bunun karşılığı ne oldu? NATO’nun altyapısı sınırlarımızda. Ve sonra birilerini tehdit ettiğimizi mi söylüyorsunuz? Evet, düzenli tatbikatlar yapıyoruz, ordumuz için ani tatbikatlar da yapıyoruz. Bu neden NATO ortaklarını endişelendirmeli? Bunu anlamıyorum” diye konuştu.

NATO’nun siber alandaki güçlenmeyle ilgili görüşünü de belirten Rusya Devlet Başkanı, “NATO, siber alanı savaş meydanı ilan ettiyse bir şeyler planladığı, bir şeyler hazırladıkları anlamına geliyor. Elbette bu durum bizi endişelendirmiyor olamaz” yorumunda bulundu.

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