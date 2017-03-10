Putin'den Netanyahu'ya İran nasihatı

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’ın atalarının, Yahudileri yok etmeye çalıştığından bahseden İsrail Başbakanı Netanyahu’yu "güncel dünya meselelerine" odaklanmaya çağırdı.

Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Moskova’daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Kremlin’de bir araya geldi.

Putin, görüşmenin başında Netanyahu’yu Yahudilerin yaklaşmakta olan bayramları Purim nedeniyle kutladı.

Yahudilerin kutsal kitabı Tanah’a göre Purim, Yahudilerin, onları öldürmeyi planlayan Pers vezir Haman’dan kurtarılması nedeniyle kutlanıyor.

Putin’in tebrikine karşılık, "Pers İmparatorluğu’nun neredeyse 2500 yıl önce Yahudileri yok etmeye çalıştığını fakat bunda başarılı olmadığını belirtip bugünse Perslerin varisi İran’ın Yahudi devletini yok etmek istediğini" savunan Netanyahu şunları söyledi:

“Bunu olabildiğince açık bir biçimde söylüyorlar, gazetelerinde de bunu yazıyorlar. Fakat artık İsrail’in kendi toprakları ve topraklarını koruyan bir ordusu var. Fakat radikal İslamcı Şii terörü sadece bizi değil, tüm dünyayı tehdit ediyor. Eminim ki Şii ya da Sünni olsun hepimiz radikal İslamcı terörü önlemek istiyoruz.”

Netanyahu’nun bahsettiği, yani Purim’in kutlanma sebebi olan olayların M.Ö. 5. yüzyılda yaşandığını belirten Putin, “Artık başka bir dünyada yaşıyoruz, o nedenle bunlar (güncel sorunlar) hakkında konuşalım.”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran konusunda nasihat veren Putin, "İran'ı 2500 yıl önce olanlara göre yargılamayın, dünya değişti" dedi.

11 AYDA ÜÇÜNCÜ ZİYARET

Netanyahu son 11 ay içerisindeki 3. kez Moskova’yı ziyaret etti. Netanyahu’nun Moskova ziyaretlerinin sıklığı, Rusya’nın Ortadoğu’da artan etkisinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.