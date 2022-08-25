Putin’den Rus asker sayısının artırılmasına onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus silahlı kuvvetlerinin mevcudunu 1,9 milyondan 2,04 milyona çıkarmaya yönelik bir kararname imzaladı.
RIA Novosti ajansının haberinde, askeri personel sayısının da 137 bin artışla 1,15 milyona yükseltileceği değişikliğin 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacağı bilgisi yer aldı.
Kararın Ukrayna’da 6 ayı geride bırakan Rus işgali sürerken alınması dikkat çekti. Rus ordusu, Ukrayna’nın doğu kesiminde Ukrayna güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşıyor.
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