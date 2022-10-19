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Putin’den sıkıyönetim kararı

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Rusya lideri Putin, Ukrayna'da ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan etti.
Putin’den sıkıyönetim kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilhak edilen Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı. Rusya Güvenlik Konseyi’yle düzenlediği toplantıda konuşan Putin, Ukrayna’daki askeri operasyonu hızlandırmak için Başbakan Mihail Mişutsin liderliğinde bir koordinasyon kurulu kuracaklarını açıkladı.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk ve Rostov bölgeleriyle Ukrayna'da ilhak edilen Kırım ve Sivastopol'da da giriş çıkışlar sınırlandırıldı.

Kararnameye göre, Moskova'nın dahil olduğu Merkezi Federal Bölgesi ve Güney Federal Bölgesi'nde “yükseltilmiş hazırlık durumu” uygulamaya girecek. Söz konusu bölgelerde enerji, iletişim ve ulaşım altyapılarına yönelik güvenlik önlemleri artırılabilecek.

Bu adımın Herson'da Ukrayna ve Rusya arasında büyük çatışma hazırlıkları sürerken gelmesi dikkat çekti. Ukrayna ordusu son dönemde ülkenin doğusunda birçok yeri geri alırken Rusya Herson'dan sivilleri tahliye etmeye başlamıştı.

Putin, 30 Eylül’de 4 bölgenin ilhak edilmesine yönelik anlaşmaları imzalamıştı.

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