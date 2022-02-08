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Putin’den Ukrayna ve NATO açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konulu toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Putin’den Ukrayna ve NATO açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konulu toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Sayın Macron ile bugünkü görüşmeler her zamanki gibi olarak ciddi bir şekilde gerçekleşti, anlamlı ve faydalıydı.

* NATO’nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor.

* NATO, Rusya’ya ders vermeye kalkıyor.

* NATO üyeleri Ukrayna’ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü.

* Beğenin ya da beğenmeyin Minsk Anlaşmalarına uymak zorundasınız.

* Macron’un dikkatini Kiev’in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim.

* Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

* Macron ile görüşmemde güvenlik garantileri ele alındı.

ABD ve NATO, Rusya’nın güvenlik garantileri konusunda başat kaygıları görmezden geldi.

* Rusya, 30 yıldır NATO’yu Moskova’nın kaygılarını görmezden gelen adımlar atmaması için ikna etmeye çalışıyor.

* Rusya’nın ABD ve NATO’ya göndereceği yanıt hakkında Macron’u bilgilendirdim.

* Eğer güvenlik herkesin arzu ettiği bir şeyse, Rusya sınırlarına silah konuşlandırma fikrinden neden vazgeçmiyorlar?

* Güvenlik garantilerinde Rusya’nın yerine getirmeyeceği tek bir hüküm yok.

* Rusya, Kırım’ın askeri yöntemlerle Ukrayna’ya döndürülmeye çalışılmasına izin vermeyecek.

* Ukrayna NATO’ya katılır ve Kırım’ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak.

* Kiev’deki görüşme Macron için zorlu olabilir.

* Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği konusunda hemfikir değiliz.

* Mali’deki yetkililer, Wagner özel güvenlik şirketine devlet düzeyinde davette bulundu, Rus makamlarını buna itiraz edeceği bir durum yok.

* Rusya, (eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr) Poroşenko’ya insani nedenlerle sığınma hakkı vermeye hazır.

“AVRUPA İÇİN BARIŞÇIL BİR YOL BULMAK HÂLÂ MÜMKÜN”

Macron’un açıklamalarından satır başları ise şöyle:

* (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko’nun Belarus’taki nükleer silahlar hakkındaki sözlerinden endişeliydim ama Putin beni bu konuda teskin etti.

* Fransa ile Rusya’nın irtibatı mevcut, ortaklarımızla görüşmeyi sürdüreceğiz.

* Avrupa için barışçıl bir yol bulmak hâlâ mümkün.

* Avrupa’da istikrarı tesis etmek için yeni mekanizmalara ihtiyacımız var, bu mevcut anlaşmaları revize ederek mümkün olmaz.

* Rusya ile Avrupa Birliği’nin, durumun istikara kavuşturulması ve gerilimin azaltılması için özel tedbirler üzerinde anlaşması gerekiyor.

* Rusya ile Avrupa, güvenlik garantileri konusunda ortak çalışmalı.

* Güvenik üzerine çözümler yenilikçi olabilir.

* Putin ile Ukrayna’ya yönelik tutumda ortaklaştığımız noktalar oldu.

* Önümüzdeki günlerde Putin ile Ukrayna konusunda telefonla bir görüşme yapma imkanım daha olacak.

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