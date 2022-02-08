Putin’den Ukrayna ve NATO açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konulu toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Putin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Sayın Macron ile bugünkü görüşmeler her zamanki gibi olarak ciddi bir şekilde gerçekleşti, anlamlı ve faydalıydı.
* NATO’nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor.
* NATO, Rusya’ya ders vermeye kalkıyor.
* NATO üyeleri Ukrayna’ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü.
* Beğenin ya da beğenmeyin Minsk Anlaşmalarına uymak zorundasınız.
* Macron’un dikkatini Kiev’in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim.
* Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
* Macron ile görüşmemde güvenlik garantileri ele alındı.
* ABD ve NATO, Rusya’nın güvenlik garantileri konusunda başat kaygıları görmezden geldi.
* Rusya, 30 yıldır NATO’yu Moskova’nın kaygılarını görmezden gelen adımlar atmaması için ikna etmeye çalışıyor.
* Rusya’nın ABD ve NATO’ya göndereceği yanıt hakkında Macron’u bilgilendirdim.
* Eğer güvenlik herkesin arzu ettiği bir şeyse, Rusya sınırlarına silah konuşlandırma fikrinden neden vazgeçmiyorlar?
* Güvenlik garantilerinde Rusya’nın yerine getirmeyeceği tek bir hüküm yok.
* Rusya, Kırım’ın askeri yöntemlerle Ukrayna’ya döndürülmeye çalışılmasına izin vermeyecek.
* Ukrayna NATO’ya katılır ve Kırım’ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak.
* Kiev’deki görüşme Macron için zorlu olabilir.
* Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği konusunda hemfikir değiliz.
* Mali’deki yetkililer, Wagner özel güvenlik şirketine devlet düzeyinde davette bulundu, Rus makamlarını buna itiraz edeceği bir durum yok.
* Rusya, (eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr) Poroşenko’ya insani nedenlerle sığınma hakkı vermeye hazır.
“AVRUPA İÇİN BARIŞÇIL BİR YOL BULMAK HÂLÂ MÜMKÜN”
Macron’un açıklamalarından satır başları ise şöyle:
* (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko’nun Belarus’taki nükleer silahlar hakkındaki sözlerinden endişeliydim ama Putin beni bu konuda teskin etti.
* Fransa ile Rusya’nın irtibatı mevcut, ortaklarımızla görüşmeyi sürdüreceğiz.
* Avrupa için barışçıl bir yol bulmak hâlâ mümkün.
* Avrupa’da istikrarı tesis etmek için yeni mekanizmalara ihtiyacımız var, bu mevcut anlaşmaları revize ederek mümkün olmaz.
* Rusya ile Avrupa Birliği’nin, durumun istikara kavuşturulması ve gerilimin azaltılması için özel tedbirler üzerinde anlaşması gerekiyor.
* Rusya ile Avrupa, güvenlik garantileri konusunda ortak çalışmalı.
* Güvenik üzerine çözümler yenilikçi olabilir.
* Putin ile Ukrayna’ya yönelik tutumda ortaklaştığımız noktalar oldu.
* Önümüzdeki günlerde Putin ile Ukrayna konusunda telefonla bir görüşme yapma imkanım daha olacak.
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