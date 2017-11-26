Putin'den yabancı basının "ajan" olarak tanınmasına onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.

Putin, son iki hafta içerisinde Rusya parlamentosunun alt ve üst kanatlarından geçen yasa tasarısını cumartesi günü imzaladı ve yasa anında yürürlüğe girdi.

Bu yasa, Rusya'da faaliyet gösteren ve kısmen ya da tamamen yurt dışından finanse edilen yabancı yayın organlarının Adalet Bakanlığı nezdinde "yabancı ajan” olarak tanımlanmalarına olanak sağlıyor.

Rusya'nın bu hamlesi ABD'nin Rusya hükümeti tarafından finanse edilen ve ABD'de yayın yapan Russia Today (RT) televizyonunun Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası kapsamında "yabancı ajan" olarak kaydedilmesine tepki olarak geldi.

Washington, Moskova'yı 2016'da Donald Trump'ın başkan seçildiği başkanlık seçimlerini etkilemekle suçluyor ve bunda RT'nin de katkısı olduğu öne sürülüyor.

Kremlin'in insan hakları konseyi yaptığı açıklamada Putin'in imzaladığı yasayı kınadıklarını bildirdi.

Yasanın belirgin olmayan bir üslupla yazıldığının ve mantıklı bir şekilde uygulanmasının çok zor olduğunu belirten konsey, "Herhangi bir yabancı basın kuruluşu, Rusya Federasyonu'nun Adalet Bakanlığı tarafından oldukça keyfi bir şekilde yabancı ajan olarak damgalanabilir” dedi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Rusya Adalet Bakanlığı, ABD tarafından finanse edilen Voice of America (VOA) ile Radio Free Europe/Radio Liberty ve bu kuruluşa bağlı yedi yerel medya kuruluşuna yeni yasadan etkilenebilecekleri uyarısında bulunmuştu.