 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAEn son Anastasiadis'le görüşmüştü: Lübnan Başbakanı istifasını askıya aldı

Putin'den yabancı basının "ajan" olarak tanınmasına onay

» »
Putin'den yabancı basının "ajan" olarak tanınmasına onay
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da faaliyet gösteren ve yurt dışından finanse edilen basın kuruluşlarının "yabancı ajan" olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.

Putin, son iki hafta içerisinde Rusya parlamentosunun alt ve üst kanatlarından geçen yasa tasarısını cumartesi günü imzaladı ve yasa anında yürürlüğe girdi.

Bu yasa, Rusya'da faaliyet gösteren ve kısmen ya da tamamen yurt dışından finanse edilen yabancı yayın organlarının Adalet Bakanlığı nezdinde "yabancı ajan” olarak tanımlanmalarına olanak sağlıyor.

Rusya'nın  bu hamlesi ABD'nin Rusya hükümeti tarafından finanse edilen ve ABD'de yayın yapan Russia Today (RT) televizyonunun Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası kapsamında "yabancı ajan" olarak kaydedilmesine tepki olarak geldi.

Washington, Moskova'yı 2016'da Donald Trump'ın başkan seçildiği başkanlık seçimlerini etkilemekle suçluyor ve bunda RT'nin de katkısı olduğu öne sürülüyor.

Kremlin'in insan hakları konseyi yaptığı açıklamada Putin'in imzaladığı yasayı kınadıklarını bildirdi.

Yasanın belirgin olmayan bir üslupla yazıldığının ve mantıklı bir şekilde uygulanmasının çok zor olduğunu belirten konsey, "Herhangi bir yabancı basın kuruluşu, Rusya Federasyonu'nun Adalet Bakanlığı tarafından oldukça keyfi bir şekilde yabancı ajan olarak damgalanabilir” dedi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Rusya Adalet Bakanlığı, ABD tarafından finanse edilen Voice of America (VOA) ile Radio Free Europe/Radio Liberty ve bu kuruluşa bağlı yedi yerel medya kuruluşuna yeni yasadan etkilenebilecekleri uyarısında bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump Kuzey Kore'yi uyardı: Bizi sınamayın08 Kasım 2017 Çarşamba 15:52
  • Trump, Japonya'da: Hiçbir diktatör bizi hafife almamalı05 Kasım 2017 Pazar 11:56
  • Rusya başkanlığına bir kadın aday daha30 Ekim 2017 Pazartesi 14:27
  • Myanmar’da TRT World’e çalışan gazetecilere gözaltı28 Ekim 2017 Cumartesi 13:52
  • Pakistan'a '285 kişiyi Türkiye'ye iade etmeyin' çağrısı27 Ekim 2017 Cuma 15:33
  • Pakistan'da yolcu trenine bombalı saldırı: 6 yaralı27 Ekim 2017 Cuma 14:56
  • Duterte: "Eğer ölürsem, bunun arkasında ABD vardır. CIA vardır"27 Ekim 2017 Cuma 14:13
  • Endonezya'da şeriat polisinden 'dar pantolon' kontrolü27 Ekim 2017 Cuma 14:08
  • Çin'de dersi asan öğrenciler yüz tanıma teknolojisiyle tespit ediliyor27 Ekim 2017 Cuma 10:08
  • Çin Komünist Partisi'nde radikal değişim25 Ekim 2017 Çarşamba 14:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti