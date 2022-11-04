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Putin’den yeni seferberlik kararı

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Rusya lideri Putin ağır suç işleyen kişilerin seferberlik kapsamında askere çağrılmalarına olanak sağlayan yasayı onayladı.
Putin’den yeni seferberlik kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ağır suçlar işleyen kişilerin seferberlik kapsamında askere çağrılmalarına olanak sağlayan kararnameyi imzaladı.

RIA haber ajansında yer alan habere göre yasa çocuklara yönelik cinsel istismar, vatana ihanet, casusluk veya terörizm suçlarını işlediği gerekçesiyle hüküm giyenleri kapsamıyor.

Ukrayna işgali sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Eylül’de alınan kısmi seferberlik kararı kapsamında toplam 300 bin kişinin silah altına alınmasının planlandığını bildirmişti. Seferberlik süreci geçen ay sona ermişti.

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